إينير فالنسيا.. قصص غريبة ومثيرة لنجم افتتاح مونديال قطر

خطف قائد منتخب الإكوادور إينير فالنسيا الأضواء في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام قطر بتوقيعة أولى أهداف المونديال، وهو الذي سبق وأن لفت الأنظار من قبل بسبب العديد من قصصه الغريبة والمثيرة.

وكان نجم منتخب الإكوادور قد صنع الحدث في العديد من المحطات في مسيرته، أبرزها هروبه في سيارة إسعاف من إحدى مباريات منتخب الإكوادور لتجنب القبض عليه من قبل الشرطة.

ففي عام 2016، تم إصدار مذكرة توقيف بحق إينير فالنسيا في الإكوادور، بتهمة عدم دفع نفقة الطفل، وخلال مباراة الإكوادور وتشيلي من تصفيات كأس العالم 2018، كانت الشرطة تنتظر فالنسيا من أجل القبض عليه بعد المباراة.

وقام حينها فالنسيا بحيلة ذكية للهروب من الشرطة، حيث ادعى الإصابة، ليخرج من الملعب، ثم استقل سيارة إسعاف ليتم اقتياده بعيدًا عن الملعب، فيما استمرت الشرطة تطارد سيارة الإسعاف.

وهناك قصة أخرى لفالنسيا، كانت في عام 2014، عند انضمامه إلى وست هام الإنجليزي، حيث إعترف اللاعب أنه شاهد فيلما للتعرف على تاريخ “الهامرز”.

وقال فالنسيا حينها: “تعرفت على وست هام عبر مشاهدة الأفلام، أعرف أن المشجعين شغوفين للغاية”.

وأشارت تقارير إعلامية أنه في عام 2020، نجحت عصابة مسلحة في خطف شقيقة فالنسيا واحتجزتها كرهينة لمدة 10 أيام، وطلبت فدية من اللاعب، قبل أن يطلق سراحها.

وفاز منتخب الإكوادور على منتخب قطر بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، وحملت ثنائية الإكوادور توقيع فالنسيا.

وخرج فالنسيا من المباراة في د 77، متأثرا بالإصابة على مستوى الركبة، لتتذكر الجماهير واحدة من الحكايات المثيرة في حياة اللاعب.