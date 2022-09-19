“إيني” الإيطالية: إمدادات الجزائر في أعلى مستوياتها

نفت وجود أي صعوبات في تزويدها بالغاز

فنّدت شركة إيني الإيطالية وجود صعوبات في إمدادها بالغاز من الجزائر، مؤكدة أن الكميات الموردة في أعلى المستويات على الإطلاق، بما فيها الشحنات الإضافية المتفق عليها التي بدأت فعلا بالوصول إلى إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلام ايطالية عن عملاق الطاقة “إيني”، بينها صحيفة “إل جيورنالي”، تأكيدها على أن تدفق الغاز عبر خط أنابيب “ترانسماد” منذ مطلع السنة الجارية، بلغ 13.9 مليار متر مكعب، متجاوزة بذلك الأحجام المتوقعة في البداية بنسبة 113 بالمائة، وهو ما يؤكد أن الجزائر شريك تاريخي لإيطاليا.

وجاء رد الشركة الايطالية “إيني” عقب تقارير تداولتها الصحافة الايطالية على نطاق واسع تفيد بوجود متاعب مزعومة لشركة سوناطراك في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لإمداد ايطاليا بالكميات الإضافية من الغاز المتفق عليها.

وأضاف المصدر ذاته أنه وفق بيانات الشركة الإيطالية، فإن معدل تدفق الغاز القادم من الجزائر عبر خط أنابيب ترانسماد/ إنريكو ماتاي، وصل إلى 70 مليون متر مكعب في اليوم، وهو ما يمثل نحو 36 بالمائة من إجمالي الإمدادات اليومية، وأكثر بثلاثة أضعاف من التدفق الذي وصل إلى إيطاليا في نفس الفترة، أي الأسبوع الماضي.

وشددت “إيني” على أن “مستويات تدفق الغاز الجزائري خلال شهر سبتمبر، هي الأعلى على الإطلاق ولم يتم تسجيلها مطلقا في السنوات الأخيرة”.

وأوضحت إيني أنه “لا توجد صعوبة لدى الجانب الجزائري في توفير كميات الغاز المتفق عليها حاليا ومستقبلا، بما فيها الإضافية التي بدأت فعلا بالوصول على إيطاليا”.

وكانت سوناطراك قد اتفقت مع شريكها إيني على تزويد ايطاليا بكميات غاز إضافية تصل 9 مليارات متر مكعب، في إطار مساعي من روما للتقليل من التبعية للغاز الروسي، ومن المتوقع أن تصل نسبة تغطية سوناطراك لحاجيات البلد الأوربي من هذا المصدر الحيوي إلى ما نحو 40 بالمائة بنهاية العام الجاري.

ومقابل رفع إمدادات الغاز الجزائرية نحو إيطاليا إلى مستوياتها القصوى، فقد تقلصت تلك الموجهة نحو إسبانيا إلى مستويات دنيا، في ظل استمرار الأزمة مع مدريد على خلفية انقلاب موقف حكومتها بشأن النزاع في الصحراء الغربية ودعمها لما يروج له المخزن المغربي، وهو ما أكدته بيانات رسمية اسبانية قبل أيام، نشرت “الشروق” تفاصيلها في عدد سابق.