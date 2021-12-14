إيني الإيطالية تظفر بأول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد

إضافة لاتفاقية مع سوناطراك للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

ظفرت شركة الطاقة الايطالية العملاقة “إيني” بأول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد الذي تمت المصادقة عليه منذ عامين، من خلال مشروع لتطوير حقول محروقات بحوض بركين، بقيمة 1.4 مليار دولار.

وأفاد بيان للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنها وقعت اليوم (الثلاثاء) مع شريكها إيني الإيطالية على اتفاقيتين تتعلقان بمجالات المحروقات والانتقال الطاقوي، موضحا ان مراسم التوقيع نظمت بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والسفير الإيطالي بالجزائر السيد جيوفاني بولييزي.

ولفت البيان إلى ان التوقيع على الاتفاقيتين جرى من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك للشركة، توفيق حكار، والرئيس التنفيذي لشركة “إيني”، كلاوديو ديسكالتسي.

ووفق بيان سوناطراك تتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة بعقد جديد للاستكشاف والإنتاج بمنطقة حوض بركين، بمبلغ استثمار يقدر بـ 1.4 مليار دولار أمريكي، لإنتاج ما قدره 45 ألف برميل في اليوم، وهو أول عقد يبرم في إطار قانون المحروقات 19-13 والذي يشكل معلما إضافيا يعزز العلاقة التقليدية بين الشريكين، حسب البيان.

وأوضح البيان أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالتعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الانتقال الطاقوي، بهدف تعزيز البحث والتطوير في المجال التكنولوجي، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الشمسية، استكشاف الليثيوم، إنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين، وكذا مواصلة الجهود الرامية الى تخفيض البصمة الكربونية لجميع العمليات المرتبطة بإنتاج البترول والغاز الطبيعي.

ووصف البيان عملية التوقيع بأنها “تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة المثمرة بين سوناطراك وإيني من أجل تنمية مستدامة ورفع التحدي من أجل تحقيق الانتقال الطاقوي”.

من جهتها أفادت “إيني” الايطالية في بيان نشر على موقعها الرسمي على الانترنت، أنه جرى توقيع عقد لإعادة إطلاق الإنتاج في حوض بركين جنوب الجزائر إضافة لاتفاقية تقليص الانبعاثات الكربونية ستعزز أكثر تواجد “إيني” في الجزائر.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” كلاوديو ديسكالتسي على العملية بالقول “هذا التوقيع دليل على التزام إيني وسوناطراك مواصلة الإستراتيجية المشتركة لتطوير سريع للمشاريع والمضي قدما نحو أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، في إطار الالتزام المشترك بتحقيق صفر انبعاثات كربونية”.

وحسب البيان فإن العقد المتعلق بتطوير الاستكشاف والإنتاج بحوض بركين، وهو الأول من نوعه في إطار قانون المحروقات الجزائري الجديد، ويغطي مساحة 7880 كيلومترا مربعا في الجزء الجنوبي من حوض بركين، بالقرب من حقل منزل لجمت شرق “MLE” والمجمع الميداني للمنطقة المركزية CAFC” الذي يدار بشراكة بين إيني سوناطراك.

ولفت البيان إلى أن حكار وديسكالتسي جددا التزامهما بإطلاق برنامج استكشاف وتطوير طموح في المنطقة، المرحلة الأولى منه تهدف لتسريع تطوير الاحتياطات المقدرة بـ 135 مليون برميل نفط مكافئ، مع بداية الإنتاج بحلول نهاية عام 2022.