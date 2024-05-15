إيني الايطالية: الغاز الطبيعي هو رافعة الانتقال الطاقوي

تناغمًا مع رؤية الجزائر في الملف

قالت شركة إيني الايطالية إنها أقامت تعاونا استراتيجيا مع عدد من شركائها الدوليين على غرار سوناطراك في الجزائر وشركات نفطية في مصر ودول أخرى، لمساعدتهم على مواجهة تحديات الانتقال الطاقوي، مشددة على أن الغاز الطبيعي يبقى رافعة التحول والانتقال الطاقوي الذي يجب أن يكون عادلا ومنظما وعلميا، في تناغم تام مع مواقف الجزائر بهذا الشأن.

وأوضح عملاق الطاقة الايطالي إيني في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، بمناسبة نشرها تقريرا طوعيا للاستدامة حمل عنوان “إيني لعام 2023 – انتقال عادل”، أنه تماشيا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين Cop28، فإن الشركة تدعم ضرورة أن يتم التحول في مجال الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة وعملية، وهو تقريبا نفس الطرح الذي دافعت وتدافع عنه الجزائر وتجلى ذلك خصوصا من خلال منتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد نهاية فيفري وبداية مارس الماضي بالجزائر العاصمة.

ويشمل هذا المنظور لشركة إيني، وفق البيان ذاته، كلا من الاستثمارات التي تهدف للحد من الانبعاثات المرتبطة بإنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع الغاز، باعتباره رافعة الانتقال الطاقوي، وهو ما تجلى للشركة من خلال الاستحواذ على شركة نيبتون للطاقة.

وكما هو معلوم فإن إيني تمتلك حصصا في حقل توات غاز بولاية أدرار الذي كانت تديره سابقا نبتون للطاقة مع سوناطراك، والذي عاد لضخ الإنتاج مؤخرا بعد توقف استمر لنحو عامين بسبب تلوث منشأة المعالجة بمادة الزئبق.