“إيني” الايطالية تخطط لاستثمار 08 مليار أورو في الجزائر

كشفن كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الايطالي “إيني”، عن اعتزام الشركة لاستثمار 08 مليار أورو في الجزائر خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وفي تصريح أدلى به ديسكالز، خلال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة ” OMC Med Energy 2025 “، والمُقام في مدينة رافينا الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أكد على رصد الشركة الايطالية لـ 24 مليار أورو لاستثمارها في كل من الجزائر ومصر وليبيا وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتعدّ “إيني” من بين أبرز الشركات النفطية العالمية الموجودة بقوّة في السوق الجزائرية، حيث تمتلك استثمارات كبيرة في مجال الاستكشاف واستخراج الغاز، كما تعدّ ايطاليا من بين أبرز مستوردي الغاز الجزائري بكمية تُضاهي 22 مليار متر مكعب، إضافة إلى تشغيلها مناصفة مع مجمع سوناطراك خط توريد الغاز “ترانسماد” الذي يستوعب 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي.