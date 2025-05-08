“إيني” تبدأ قريبًا إنتاج مليوني لوح إلكتروني لتجهيز المؤسسات التربوية

تستعد المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية “إيني” لإطلاق مشروع ضخم لإنتاج مليوني لوح إلكتروني خلال سنة 2025، موجه لتجهيز 8810 مؤسسة تربوية عبر الوطن، ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رقمنة قطاع التربية.

وأوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة، محمد عباس بوراسي، في تصريح لـ”وأج” على هامش إعادة افتتاح قاعة عرض التابعة للمؤسسة بشارع حسيبة بن بوعلي (الجزائر العاصمة)، أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا للعمليات السابقة التي شهدت تزويد عدة مدارس وطنية بأجهزة مماثلة خلال عامي 2022 و2023، مشيرًا إلى أن نسبة الإدماج المحلي في هذه الأجهزة بلغت 30 بالمائة، مع استعداد المؤسسة لعقد شراكات دولية بهدف رفع هذه النسبة.

وتندرج العملية ضمن خطة وطنية لتعميم استخدام الألواح الإلكترونية في التعليم الابتدائي، أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، بهدف تخفيف وزن المحفظة وتحسين جودة التعليم ومواءمته مع التطورات الرقمية.

وفي سياق متصل، أعلن بوراسي استعداد المؤسسة لاستئناف إنتاج الهواتف الذكية محليًا فور صدور دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مؤكدًا جاهزية “إيني” لتصنيع أجهزة متوافقة مع تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وكشف المسؤول ذاته عن خطة ثلاثية المحاور تتضمن استعادة حصة من السوق الوطني في مجال الأجهزة الإلكترونية، خاصة التلفزيونات بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 300 ألف وحدة، إلى جانب توسيع إنتاج أجهزة الدفع الإلكتروني بطاقة تبلغ 250 ألف جهاز سنويًا، في شراكة مع مؤسسة صينية تهدف لنقل التكنولوجيا وتحقيق إدماج كامل خلال ثلاث سنوات.

وتعمل “إيني” كذلك على دعم مشاريع الطاقات المتجددة، من خلال إنتاج عتاد الإنارة العمومية، ومشاركتها في مشاريع كمشروع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

وفي إطار استراتيجيتها التسويقية، أعادت المؤسسة افتتاح قاعة عرضها التاريخية بشارع حسيبة بن بوعلي في الجزائر العاصمة، على مساحة 168 مترًا مربعًا، وتعتزم افتتاح مزيد من نقاط البيع في عدد من الولايات، بدءًا من وهران ثم عنابة وسطيف وقسنطينة، وصولًا إلى 15 نقطة بيع عبر الوطن بحلول جويلية 2025.