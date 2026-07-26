“إيني” تستعد لإنتاج 10 آلاف تلفاز ذكي

تسويق 60 ألف جهاز للدفع الإلكتروني عبر وحدة سيدي بلعباس

كشف مدير عام المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية “إيني” بسيدي بلعباس، عبد السلام بواب، عن الاستعداد لفتح خط إنتاج جديد، يخص تصنيع أجهزة التلفاز الذكية (سمارت تيفي)، في شهر سبتمبر القادم.

وأوضح في تصريح لـ”الشروق”، أن الدفعة الأولى تقدر بـ10 آلاف جهاز، ستطرح في الأسواق قريبا، كاشفا في الوقت نفسه أن “إيني” سوّقت منذ أيام 500 كاميرا ذكية كدفعة أولى، في انتظار تسويق 100 ألف أخرى، مع نهاية السنة الحالية.

وأضاف محدثنا أن المؤسسة تعمل حاليا على تجسيد عديد المشاريع لاكتساح السوق الوطنية في عدة مجالات، منها أجهزة الدفع الإلكتروني الذكية، حيث أوضح المدير أن مصالحه صنعت منذ انطلاق هذا المشروع 133 ألف جهاز للدفع الإلكتروني، من بينها 60 ألف جهاز تم تصنيعها خلال السداسي الأول من العام الحالي، ويبقى خط التصنيع هذا نشطا نظرا لرواج هذا المنتوج في السوق المحلي .

وبخصوص أجهزة التلفاز الذكية، أشار المدير العام لـ”إيني”، أن المؤسسة تعمل كذلك على تطوير أجهزة التلفاز التي طرحتها في السوق الوطنية العام الماضي، وبلغ عددها 8000 تلفاز، من خلال تزويدها بالتقنيات التكنولوجية الحديثة ونظام “الأندروييد”، حتى تتمكن المؤسسة من أن تكون في مستوى الشركات العالمية، التي تسيطر على السوق الوطنية.

ولا تتوقف المشاريع التي سطرتها المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية على تصنيع أجهزة التلفاز وأجهزة الدفع الإلكتروني وكاميرات المراقبة، بل تنوي أيضا، حسب ما أكده مديرها العام، اقتحام ميدان تصنيع شرائح الهاتف النقال، وكذا تصنيع البطاقات الإلكترونية.

وأضاف مصدرنا بأن “إيني” اقترح على الوصاية، الموافقة على إعداد برنامج للدفع الإلكتروني عبر الهاتف الذكي، عن طريق إنشاء حافظة إلكترونية للمال خاصة بالهواتف، ما يسهّل التعاملات المالية بالهاتف الذكي. يضاف إلى هذا المشروع، مشروع آخر يخص تصنيع المكيفات الهوائية، تعمل “إيني” على إعداده، إذ من المنتظر أن تنطلق أشغال التصنيع فور الانتهاء من كافة الدراسات والإجراءات الإدارية، وبخصوصه، قال المدير: “إن الوقت حاليا متأخر لإطلاق خط التصنيع، كوننا في منتصف فصل الصيف”.

موازاة مع هذا، تخوض المؤسسة مفاوضات حاليا مع شركات عالمية في تخصصات إلكترونية مختلفة، من أجل إبرام شراكات، حتى تتمكن من فتح الوحدات المغلقة واعتمادها في خطوط إنتاج متنوعة، أهمها المجال الطبي.

ولم يخف المدير المشاكل التي تعترض نجاح هذه المفاوضات المرتبطة بالشروط التي تفرضها “إيني” على هذه الشركات العالمية، حيث تركز فيها المؤسسة على الاعتماد الذاتي على التصنيع في أجل أقصاه 5 سنوات، عبر نقل التكنولوجيا الحديثة إلى ورشات المؤسسة، ناهيك عن الرفع من نسبة الإدماج تدريجيا من 40 إلى 70 بالمائة في مدة 5 سنوات، وهما الشرطان اللذان أديا إلى فشل أغلب المفاوضات، وأضاف محدثنا، أن الشركات العالمية تفضل إبرام شراكات لتسويق منتوجاتها وطنيا، وليس تصنيعها، وبالرغم من هذا، لا تزال “إيني” تخوض مفاوضات، تمكّنها من إعادة فتح وحداتها المغلقة منذ سنوات.