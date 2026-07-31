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اقتصاد
بعد حصولها على اعتماد التجمع ذي المصلحة الاقتصادية للنقد الآلي

“إيني” تضمن تركيب وصيانة جميع أجهزة الدفع الإلكتروني في الجزائر

الشروق أونلاين
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“إيني” تضمن تركيب وصيانة جميع أجهزة الدفع الإلكتروني في الجزائر
ح. م

حصلت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية رسميا على اعتماد التجمع ذي المصلحة الاقتصادية للنقد الآلي (GIE Monétique)، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن المؤسسة.

هذا الاعتماد الذي يشكل محطة استراتيجية جديدة في مسار تعزيز النقد الآلي والدفع الإلكتروني في الجزائر، يتيح للمؤسسة توسيع نطاق خدماتها التقنية ليتم ضمان تركيب وصيانة كافة أجهزة الدفع الإلكتروني عبر التراب الوطني، بغض النظر عن علامتها التجارية أو مصدرها، بعدما كان نشاطها مقتصرا في السابق على الأجهزة التابعة لعلامتها الخاصة.

ويكرس هذا الاعتماد الخبرة التقنية والميدانية التي تتمتع بها فرق “إيني”، وكذا قدرتها اللوجستية على نشر حلول صيانة وتركيب عالية الكفاءة ترافق جهود الشمول المالي وتحديث المنظومة المصرفية والتجارية في البلاد، حسب ذات المصدر.

كما ان هذه الخطوة ستعزز دور المؤسسة الوطنية كفاعل محوري في مرافقة البنوك، التجار والفاعلين الاقتصاديين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي ورقمنة التعاملات التجارية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للسلطات العمومية الرامية إلى تحديث القطاع المالي وتطوير وسائل الدفع العصرية.

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