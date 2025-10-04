“إيني” تفتك صفقة لتصدير الهواتف الذكية إلى السنغال

عقدت اتفاقية هامة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية

أبرمت مؤخرا المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية “ايني”، اتفاقية مع ممثلين من دولة السنغال، من أجل تصدير الهواتف الذكية إليها، حيث ستستأنف تصنيعها بعد سنوات من التوقف، وهذا حسب ما صرح به، لـ”الشروق”، نائب الرئيس المدير العام للمؤسسة محمد عباس بوراسي، يوم الخميس.

وتعتزم “ايني”، حسب المصدر ذاته، توسيع نشاطها إلى بقية الدول الإفريقية في الأشهر القادمة، لتستعيد بهذه الخطوة مجدها في تصدير منتجاتها الالكترونية، والتي كانت تصدر في سنوات الثمانينيات إلى الأسواق الإفريقية.

وقد تمكنت المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية، من الظفر بعقد جديد، لتسويق منتجاتها المصنعة في مجال الهواتف الذكية، خارج الإقليم الوطني، بعد مفاوضات مع دولة السنغال، على هامش فعاليات المعرض الرابع للتجارة البينية الإفريقية، المنعقد مؤخرا بالعاصمة، والذي كان فرصة استغلها القائمون على المؤسسة، لعرض منتجاتهم الالكترونية المتنوعة، على مختلف المتعاملين الاقتصاديين، من الدول الإفريقية، لتشرع بذلك مؤسسة “ايني” في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة المرتكزة على العودة لتصدير منتجاتها الالكترونية إلى الدول المجاورة، على غرار ما كانت عليه في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، حيث كانت تصدر تلفازها إلى دولة تونس.

ويصف بوراسي هذا الإنجاز بكونه الأهم في السنوات الأخيرة، حيث سيعطي نفسا جديدا لخط إنتاج أجهزة الهواتف الذكية، هذا المشروع الذي راهنت عليه محليا منذ سنوات قبل أن يتوقف، بسبب الظروف المالية الصعبة التي مرت بها “ايني”، ما أدّى إلى توقف العديد من الخطوط الإنتاجية الالكترونية، على غرار أجهزة التلفاز، الهواتف الذكية وغيرها، لينحصر إنتاجها فقط في أجهزة الدفع الالكتروني، والألواح الالكترونية.

وتعمل المؤسسة وفق استراتيجيتها الجديدة على تعزيز شبكتها لتوزيع منتجاتها الالكترونية، عبر كافة التراب الوطني، من خلال أربع وحدات جهوية تابعة لها، إضافة إلى نقاط البيع، ضمانا لخدمة ما بعد البيع، ولتقريب أيضا منتجاتها من المستهلك بأسعار تكون في متناولهم.

ورغم الاستقرار المالي النوعي الذي تنعم به المؤسسة إلا أنها تجد صعوبة في إعادة طرح وتسويق منتجاتها الالكترونية القديمة في السوق، على غرار أجهزة التلفاز، التي سبق وأن صرح المدير العام السابق بعودة استئناف تصنيعها شهر ماي، وفق مخطط تطوير استراتيجية المؤسسة، وبعد مخاض عسير، قامت مؤخرا “ايني” بتسويق أولى منتجاتها من أجهزة التلفاز، بأحجام مختلفة وتقنيات حديثة، كدفعة أولى، من الحصة الأولية التي سطرتها المؤسسة خلال هذا العام، المقدرة بإنتاج 7000 جهاز تلفزيون، هذه الحصة سيتم إنتاجها وتسويقها قبل نهاية السنة الجارية. وبرمجت المؤسسة خطة عمل جديدة من أهدافها إنتاج ما بين 80 ألفا و100 ألف جهاز تلفاز السنة القادمة.