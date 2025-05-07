“إيني” للصناعات الكهرومنزلية تعلن إعادة فتح فضائها التجاري الرئيسي

أعلنت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (إيني)، عن إعادة فتح فضائها التجاري الرئيسي بالعاصمة، ابتداءً من اليوم الأربعاء.

ويقع الفضاء التجاري المعني في شارع حسيبة بن بوعلي، وسط الجزائر العاصمة، ويعدّ نقطة بيع استراتيجية لمنتجات المؤسسة التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم العصري، لا سيما أجهزة التلفزيون التي شهدت تحسينات متواصلة على مدار السنوات الماضية.

وأكدت المؤسسة في بيان لها مساء الثلاثاء أن هذه الخطوة “تجسد رغبة إيني في مرافقة زبائنها بشكل أقرب وتقديم الأفضل دائمًا”، كما اعتبرتها “مبادرة رمزية تعبّر عن التزام المؤسسة الفعلي بتطوير الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على انفتاح دائم نحو الابتكار والجودة”.

ويُنتظر أن يُسهم هذا الفضاء التجاري المعاد فتحه في تعزيز حضور منتجات “إيني” بالسوق الوطنية، في وقت تسعى فيه المؤسسة إلى توسيع نطاق تفاعلها المباشر مع الزبائن وترسيخ موقعها كمزود إلكترونيات وطني موثوق.