“إيني” و”سنام” تتفقان على إدارة خطوط غاز تربط الجزائر بإيطاليا

أعلنت مجموعة “إيني” للطاقة وشركة “سنام” الإيطاليتين لإدارة شبكات الغاز، أنهما أبرمتا شراكة من أجل الإدارة المشتركة لأصولهما في خطوط أنابيب الغاز التي تربط الجزائر بإيطاليا.

ومع تقليص روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا، ظهرت الجزائر العام الماضي كأكبر موردي الغاز إلى روما، مما يجعل الشبكة بين البلدين بنية تحتية استراتيجية لأمن الطاقة في إيطاليا.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما ستدرسان أيضا كيفية تطوير الشبكة لدعم نقل الطاقة والترويج لاستخدام الهيدروجين.

وجاء البيان عقب إبرام صفقة بقيمة 405 ملايين يورو (434.48 مليون دولار) استحوذت “سنام” بموجبها على حصة في أصول “إيني” في عدة شركات تدير شبكات الغاز بين شمال أفريقيا وإيطاليا، واشترت سنام 49.9% من حصص “إيني” في الشركات التي تشغل خطوط أنابيب الغاز البرية الممتدة من حدود الجزائر وتونس إلى الساحل التونسي وخطوط أنابيب الغاز البحرية التي تربط الساحل التونسي بإيطاليا.

وحصلت الصفقة، التي تم الاتفاق عليها أولا في نوفمبر 2021، على جميع الموافقات اللازمة في إيطاليا وخارجها.