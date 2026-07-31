ائتلاف “سومار” الإسباني: النظام المغربي وضع حياة آلاف الأشخاص “في خطر”

اتهم ائتلاف “سومار” اليساري الإسباني يوم الجمعة، السلطات المغربية بالتسبّب في وفاة العشرات من الأشخاص، الذين حاولوا السباحة إلى سبتة، واستخدام مواطنيها كأداة ضغط سياسي ضد إسبانيا.

وجاء في بيان للحركة:”ما حدث الليلة الماضية هو قرار سياسي من قبل نظام ديكتاتوري، وضع حياة آلاف الأشخاص في خطر عن عمد”.

ولقي ما لا يقل عن 57 مهاجرا حتفهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة مساء الخميس، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية يوم الجمعة.

وقالت صحيفة “إل باييس” إن معظم الضحايا غرقوا خلال محاولتهم السباحة حول حاجز الأمواج الحدودي في معبر إل تاراخال المؤدي إلى سبتة.

وقدّرت وزارة الداخلية الإسبانية، تعداد العابرين بطريقة غير شرعية إلى سبتة، بنحو 50 ألف شخص. فيما أعلن رئيس مدينة سبتة في وقت سابق عن عبور 60 ألف مهاجر.