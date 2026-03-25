ابتداءً من أفريل.. سوناطراك تعتزم الانطلاق في هذه الأشغال بالنيجر

تعتزم سوناطراك الشروع في أشغال حفر الآبار بحقل “كفرا” في النيجر بداية من شهر أفريل المقبل، عقب استكمال عدد من الدراسات التقنية، في خطوة تهدف إلى تثمين الموارد الطاقوية وتعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات.

وأوضح مدير التعاون الدولي بوزارة المحروقات والمناجم، حكيم زبيري في تصريح لـ”وأج”، أن الانطلاق الفعلي لأشغال الحفر سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، فور دخول المعدات والتجهيزات اللازمة، مؤكداً أن هذه العملية تمثل مرحلة عملية مهمة في مسار استغلال الإمكانات الطاقوية في النيجر.

وأشار المسؤول إلى أن التعاون بين الجزائر والنيجر في قطاع المحروقات يشهد ديناميكية إيجابية، مدفوعاً بإرادة سياسية قوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الطاقوي.

وفي السياق ذاته، ثمّن زبيري اقتراح الجانب النيجري بفتح آفاق جديدة للتعاون عبر منح كتل استكشافية إضافية، معتبراً أن ذلك يعكس مستوى الثقة في الخبرة الجزائرية، لاسيما من خلال مجمع سوناطراك.

كما اتفق الجانبان على تعزيز برامج تكوين الإطارات النيجرية في مختلف تخصصات المحروقات، إلى جانب مرافقة النيجر في إنشاء مخبر متخصص لتحليل عينات النفط، بما يسهم في تطوير قدراتها التقنية والعلمية.

وجاءت هذه التصريحات على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون، المنعقدة يومي 23 و24 مارس، برئاسة مشتركة بين الوزير الأول، سيفي غريب، ونظيره النيجري، علي لمين زين مهمان، وبمشاركة وفد وزاري هام يضم عدداً من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.