ابتداء من السنة المقبلة.. أوامر بدفع منحة التمدرس شهرا قبل الدخول المدرسي

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث صندوق للتضامن يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، خاصة منحة التمدرس التي شدد على ضرورة دفعها شهرا على الأقل قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة.

وأكد رئيس الجمهورية وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على “الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات الضعيفة الدخل”، موجها أوامره بـ”استحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة”.

وشدد الرئيس تبون، في هذا الصدد، على ضرورة “دفع منحة التمدرس على الأقل، شهرا، قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة”.