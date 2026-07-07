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الجزائر

ابتداء من هذا التاريخ.. انطلاق تسجيل الطلبة الجدد بالجامعات

الشروق أونلاين
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ابتداء من هذا التاريخ.. انطلاق تسجيل الطلبة الجدد بالجامعات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، عن تاريخ انطلاق عملية تسجيل الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا بالجامعات.

وقال بداري إن التسجيلات ستنطلق ابتداء من 15 جويلية الجاري، وذلك خلال ندوة صحفية ينشطها بمقر الوزراة حول مستجدات منشور توجيه وتسجيل الطلبة الجدد، حاملي شهادة البكالوريا 2026، والدخول الجامعي المقبل.

وأشار الوزير إلى إدراج برامج تعليمية ومواد جديدة من بينها مادة المؤسسات الناشئة المرنة وكذا إدراج وتعميم مادة تاريخ الجزائر، الوطنية والمواطنة، كما كشف استعداد المدارس العليا لاستقبال 35 ألف طالب جديد حامل لشهادة البكالوريا استجابة لطلب وزارة التربية الوطنية.

وأوضح أن حاملي شهادة البكالوريا الموجهين إلى مدارس القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله سيكونون ملزمين، قبل استكمال تسجيلهم النهائي، بالتوقيع على تعهد يقضي بالخدمة لمدة خمس سنوات في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في حال توظيفهم بعد التخرج.

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