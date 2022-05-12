بالصور.. ابتسام حملاوي رئيسة للهلال الأحمر الجزائري
تم، الخميس، انتخاب ابتسام حملاوي رئيسة للهلال الأحمر الجزائري خلفا لسعيدة بن حبيلس.
وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه تم تزكية الدكتورة إبتسام حملاوي رئيسة للهلال الأحمر الجزائري.
وأضاف أن الجمعية العامة الانتخابية للهلال الأحمر الجزائري عقدت الخميس، بحضور أعضائها وتم خلالها تزكية الرئيسة الجديدة ابتسام حملاوي خلفا لسعيدة بن حبيلس.
وابتسام حملاوي هي طبيبة مختصة في جراحة القلب وناشطة سياسية وجمعوية.
إنعقدت اليوم الجمعية العامة الإنتخابية ل @AlgerianRed وزكى أعضاء الجمعية العامة الدكتورة: إبتسام حملاوي رئيسة جديدة ل @AlgerianRed pic.twitter.com/RbXJUA0qLT
— Algerian Red Crescent الهلال الأحمر الجزائري (@AlgerianRed) May 12, 2022