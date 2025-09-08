ابتكارات سويسرية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر

"سويس إنوفيشن نايت":

نظمت سفارة سويسرا بالجزائر، مساء أمس الأحد، بالتعاون مع أمانة الدولة للاقتصاد ومنظمة “Switzerland Global Enterprise”، فعالية بعنوان “Swiss Innovation Night”وذلك على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

وحسب بيان للسفارة، فإن الفعالية جمعت عدداً من صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والمبتكرين السويسريين بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية ودعم مجالات الابتكار بين سويسرا والجزائر في إطار شراكة رابحة للطرفين.

وترأس هذه الأمسية نائب كاتب الدولة للاقتصاد السويسري، إيفو غيرمان، الذي أكد على أهمية هذه المبادرة في إبراز فرص التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المستدامة والابتكار.

وشهدت الفعالية مشاركة أربع شركات سويسرية رائدة عرضت حلولها الابتكارية، ويتعلق الأمر بكل من “Holcim” في مجال الاستدامة، “Roche” في قطاع الصحة، “Syngenta” في الكيماويات الزراعية، و “Bühler” في تعزيز الأمن الغذائي، مما يعكس التنوع والريادة في مختلف القطاعات الحيوية.