ابتكاران رياضيان يتأهلان في برنامج نجوم العلوم بقطر

إحداهما الجزائرية خولة شعابنة

استقطب تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022، اهتمام المجتمع الدولي بالمشهد الرياضي في المنطقة، ما دفع بالشباب العربي للسعي والاجتهاد لتقديم حلول تكنولوجية في عالم كرة القدم وفي الرياضات الأخرى، ومن بين هؤلاء الطالبة الجزائرية خولة شعابنة، والتي ضمنت التأهل في برنامج نجوم العلوم الذي تنظمه مؤسسة قطر في موسمه الثالث عشر والذي يبث سهرة كل سبت على قناة الشروق.

وابتكرت خولة شعابنة، رباط الرُكبة الذكي، وهو جهاز يمكن ارتداؤه ليحذر المستخدم من إصابات محتملة في الرباط الصليبي الأمامي، حيث يعمل من خلال أجهزة استشعار موضوعة على عضلات الساق الرئيسية، مثل عضلات الفخذ والأوتار.

ويراقب الجهاز التدريبات الرياضية ويستخرج الإشارات الكهربائية الرئيسية، ويمكن لهذا الابتكار أن يخفض بشكل كبير من عدد إصابات الرباط الصليبي الأمامي التي يمكن الوقاية منها سواء على المستوى الاحترافي أو على مستوى الهواة، كما يسهم في تقليل فترة إعادة التأهيل بعد الجراحة، ويشجع الرياضيين على الأداء بثقة وهم في أفضل حالاتهم البدنية والصحية.

أما محمد القصابي، فهو طالب جامعي قطري متخصص في نظم المعلومات، دفعه اهتمامه بالعلوم وحبه لكرة القدم إلى ابتكار وتطوير نظام مصيدة التسلل في كرة القدم، فمن خلال الشريط المضمّن في زي اللاعبين والكرة، يتم تتبع حركة اللاعبين طوال المباراة، حيث تتم مراقبة هذه البيانات بشكل مستمر من قبل النظام، الذي يحلل موضع اللاعب في أي لحظة، ويبلغ الحكام عندما يحدث تسلل.

خولة ومحمد من ضمن العديد من المبتكرين ورواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يعتبرون أن كأس العالم بقطر فرصة لترك بصمتهم في قطاع الرياضة، لا سيّما في ظلّ بروز العديد من الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة، مستفيدة من المشهد الرياضي الناشئ.

ويمكن متابعة برنامج نجوم العلوم كل جمعة وسبت على ست محطات تلفزيونية في المنطقة وعبر موقع البرنامج من 10 سبتمبر 2021 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وعلى مدى 12 أسبوع، يتنافس المتسابقون لإظهار فعالية ابتكاراتهم وهي عبارة عن حلول لتحديات متنوعة، يدعمهم في ذلك فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوّري المنتجات.

وتُقيّم لجنة من الخبراء ابتكارات المشاركين في هذا البرنامج وتستبعد أسبوعيًا الابتكار الأقلّ تنافسية، وذلك ضمن عدّة جولات تشمل مراحل مختلفة بدءًا من إثبات الفكرة، نمذجة المنتج، واختباره، ليصل أربعة متسابقين إلى التصفيات النهائية ويتنافسوا على جائزة قدرها 600000 دولار أمريكي ويُحدد الترتيب النهائي من خلال تصويت لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر شبكة الإنترنت.