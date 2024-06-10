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جواهر

ابتكار قطرات أنسولين تعطى عن طريق الفم بدل الحقن

جواهر الشروق
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ابتكار قطرات أنسولين تعطى عن طريق الفم بدل الحقن

كشفت تقارير إخبارية عن توصل العلماء لابتكار قطرات أنسولين تعطى عن طريق الفم كبديل جيد للحقن التي أرهقت كاهل المرضى نفسيا وجسديا.

وبحسب ما أوردت تقارير إخبارية فقد ابتكر العلماء قطرات من الإنسولين تعطى عن طريق الفم، ويمتصها الجسم بسرعة وكفاءة عند وضعها تحت اللسان.

ووصل إلى هذا الابتكار باحثون بقيادة الدكتور شيه دار لي في جامعة بريتيش كولومبيا الكندية (the University of British Columbia).

ونشرت النتائج في دراستين في مجلة جورنال أوف كونترولد ريليز (Journal of Controlled Release) في 29 فيفري و4 مارس الماضيين، وكتب عن الابتكار موقع يوريك أليرت (Eurek Alert).

تحتوي القطرات على خليط من الإنسولين وببتيد (جزيء مركب من مجموعة من الأحماض الأمينية) فريد يخترق الخلايا (cell-penetrating peptide (CPP)) والذي طوره الدكتور شيه دار لي وزملاؤه.

يوضح الباحث الدكتور لي، الأستاذ في كلية العلوم الصيدلانية، أن الإنسولين جزيء معقد، وعندما يعطى على شكل حبوب، يتم تدميره بسهولة في المعدة. وهو جزيء كبير، لا يمكنه المرور عبر الخلايا بسهولة من تلقاء نفسه. يفتح الببتيد الجديد، الذي يتم الحصول عليه من المنتجات الثانوية للأسماك، طريقا لعبور الإنسولين.

والببتيد هو سلسلة قصيرة مكونة من 2 إلى 50 حمضا أمينيا. أما الببتيدات المخترقة للخلايا (CPPs) فهي ببتيدات قصيرة تتكون من أقل من 30 حمضا أمينيا. لقد كانت قدرتها على الانتقال عبر غشاء الخلية أثناء حمل جزيئات حيوية كبيرة الحجم موضوعا للتجارب.

وقال الباحث الدكتور جيامين وو، “من يفكر في الببتيد كدليل يساعد الإنسولين على التنقل عبر متاهة للوصول إلى مجرى الدم بسرعة يجد هذا الدليل أفضل الطرق، مما يسهل على الإنسولين الوصول إلى المكان الذي يحتاجونه فيه”.

يحصل الأشخاص الأصحاء على الإنسولين بشكل طبيعي من البنكرياس لتنظيم الجلوكوز بعد تناول الوجبة. لا يستطيع مرضى السكري إنتاج كمية كافية من الإنسولين ويحتاجون إلى الحصول عليه من مصدر خارجي.

يمكن أن يكون الجلوكوز غير المنظم خطيرا جدا، لذلك يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم وتناول الإنسولين لخفضه. يحتاج المرضى عادة من 3 إلى 4 حقن على الأقل يوميا، مما قد يؤثر على نوعية حياتهم.

في ذات السياق طورت أبحاث طبية أجرتها جامعة سيدني الأسترالية نوعا جديدا من الإنسولين الفموي يعتمد على تقنية النانو، سيكون في شكل حبوب أو داخل قطع صغيرة من الشوكولاته.

ويتطلع الباحثون في المستقبل لعرض الدواء على 75 مليون شخص حول العالم يستخدمون الإنسولين لعلاج مرض السكري.

ويأمل الخبراء أن تكون هذه الحبوب بديلاً أكثر فعالية، تمكن مرضى السكري من الاستغناء عن الإبر.

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