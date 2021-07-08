ابراهيم بوغالي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

انتخب نواب المجلس الشعبي الوطني النائب المستقل ابراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان.

وحظي اسم النائب بوغالي الذي ترشح ضمن القائمة الحرة الوحدة والتداول بدعم كتل الافلان والارندي والاحرار والمستقبل والبناء الوطني و كذا نواب آخرين لعدد من الأحزاب الصغيرة الممثلة بالمجلس.

وتمت عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بطريقة الاقتراع السري وذلك إثر ترشّح النائب الحر بوغالي إبراهيم عن قائمة ” الوحدة والتداول” و”أحمد صادوق” عن حركة مجتمع السلم للتنافس على المنصب.

وبعد عملية فرز الأصوات، أظهرت النتائج فوز النائب بوغالي إبراهيم وذلك بعدما تحصّل على 295 صوتا مقابل87 صوتا للنائب أحمد صادوق. وعلى إثر هذا الانتخاب، أصبح النائب بوغالي إبراهيم رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وستمتد عهدته طيلة الفترة التشريعية التاسعة.

يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا، قبل انتخاب رئيس المجلس ، قد صادقوا بالإجماع على تقرير إثبات العضوية الذي قدمته اللجنة التي شكّلت لهذا الغرض.

وشغل النائب البرلماني المستقل ابراهيم بوغالي وهو من مواليد 03 مارس 1963 مدينة بن بني يزڤن ولاية غرداية رئيسا للمجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية في السداسي الثاني من عام 2020، كما عمل لسنوات كإطار ببنك التوفير والاحتياط بذات الولاية.

ونافس خريج معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر العاصمة دفعة 1986، ابراهيم بوغالي على رئاسة المجلس رئس كتلة حركة مجتمع السلم احمد صادوق.