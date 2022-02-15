ابراهيم بوغالي في زيارة إلى القاهرة

أعلن المجلس الشعبي الوطني عن مشاركة رئيسه إبراهيم بوغالي في أشغال مؤتمرين برلمانيين عربيين بالعاصمة المصرية، القاهرة.

وجاء في بيان للمجلس “يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بالقاهرة، على رأس وفد من الغرفتين، في أشغال كل من المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده يومي 17 و18 فيفري الجاري وكذا المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية المقرر يوم 19 من نفس هذا الشهر”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “سيكون لرئيس المجلس تدخل في أشغال المؤتمرين، كما سيجري عددا من المباحثات على هامشها مع بعض من نظرائه، حيث ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المنطقة العربية، كما ستشكل سانحة لبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال البرلماني”.