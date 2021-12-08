ابراهيم بوغالي في زيارة إلى تركيا

يتوجه ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، الخميس، إلى تركيا على رأس وفد برلماني، للمشاركة في المؤتمر الـ 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان للمجلس: يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، على رأس وفد برلماني مشترك في فعاليات المؤتمر 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بتركيا (إسطنبول) يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.

وأضاف: تنعقد أشغال هذا المؤتمر وكذا الاجتماعات الملازمة تحت شعار “المشاركة، الضمير والإسلام: فلسطين، الهجرة وأفغانستان”.