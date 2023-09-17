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استقبل اليوم نظيره نظيره رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

ابراهيم بوغالي يذكّر أن الجزائر تنبذ التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول

الشروق أونلاين
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ابراهيم بوغالي يذكّر أن الجزائر تنبذ التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول
صفحة فايسبوك للمجلس الشعبي الوطني
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، نظيره رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، اليوم الأحد 17 سبتمبر.

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، نظيره رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، اليوم الأحد 17 سبتمبر. أثناء لقائهما، استعرض بوغالي مواقف الجزائر إزاء عدد من القضايا الراهنة، وذكر بمبادىء الجزائر الثابتة لاسيما فيما يخص نبذ التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول.

حسب البيان الذي نشره المجلس الشعبي الوطني، فقد أبرز بوغالي في مستهل المحادثات التي جمعته بالمعولي، “عمق العلاقات التي تجمع البلدين، موضحا أنها تعرف منحى تصاعديا وتقاربا في وجهات النظر حول عديد القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والعربية”.

كما أكد أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني “أن البلدين يملكان وجهات نظر متقاربة حول عديد القضايا المطروحة على الساحة الدولية ولكنهما يتقاسمان نفس المواقف حيال القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية.”

كما تابع أيضا في هذا السياق “مستعرضا مواقف الجزائر إزاء عدد من القضايا الراهنة على غرار القضية الصحراوية والأزمة في النيجر، كما ذكر بمبادئها الثابتة لاسيما فيما يخص نبذ التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول. “، يقول نص البيان.

من جانبه، رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي أوضح “أن دعوته لزيارة الجزائر تجسد رغبة صادقة في تطوير العلاقات الثنائية الضاربة في التاريخ”.

كما ثمن أيضا “مخرجات القمة العربية الجزائرية لاسيما فيما يخص توحيد الصف الفلسطيني”.

الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، أكد أيضا حسب نفس المصدر، “أن بلاده تسعى لتوطيد تعاونها الاقتصادي مع جميع البلدان العربية، وذلك قبل أن يسهب في سرد المؤهلات التي تتمتع بها السلطنة داعيا، في هذا المقام، المستثمرين الجزائريين للقدوم إلى السلطنة التي تقع على خط الملاحة العالمي والتي تملك تشريعات متطابقة مع المتطلبات الدولية في هذا المجال”.

وقد حل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان بالجزائر الخميس الماضي بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني. وهذا في زيارة رسمية إلى الجزائر تمتد من 14 إلى 19 سبتمبر 2023.

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