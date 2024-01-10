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ابراهيم غالي يجدد استعداد الصحراء الغربية للتعاون مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار

الشروق أونلاين
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ابراهيم غالي يجدد استعداد الصحراء الغربية للتعاون مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار
ح. م
ابراهيم غالي

جدد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، استعداد الصحراء الغربية للتعاون مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار وهذا خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة السنوية للعلاقات الخارجية مساء أمس الثلاثاء، 9 جانفي.

ابراهيم غالي قال في كلمته “نجدد استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار من بلادنا، نذكر بأن الاتفاق الوحيد، العملي والواقعي، الذي حظي بموافقة وتوقيع طرفي النزاع، الصحراوي والمغربي، ومصادقة مجلس الأمن الدولي، هو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.”

كما طالب كذلك الأمم المتحدة “بحماية المدنيين الصحراويين العزل في منطقة نزاع دولي، واقعة تحت مسؤوليتها، وهي ممثلة فيها ببعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو”، وعبر عن “شديد الإدانة للانتهاكات الجسيمة المرتكبة” في حق الصحراويين.

الرئيس الصحراوي وخلال كلمته أيضا، هنأ الجزائر على دخولها رسمياً في عضوية مجلس الأمن الدولي،  مؤكدا على ضرورة إجراء إصلاحات في المنظمة الأممية “بما يراعي العدالة والمصداقية ويضمن التساوي في حقوق ومصالح كل شعوب المعمورة”. مذكرا أن هذه الرؤية “طالما مثلتها الجزائر خير تمثيل، بل وكان لها السبق في سبعينيات القرن الماضي حين طرحت على المجتمع الدولي فكرة النظام الاقتصادي الدولي الجديد.”

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