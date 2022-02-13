ابراهيم غالي يستقبل نائب وزير خارجية هندوراس

استقبل الرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي، الأحد، نائب وزير خارجية الهندوراس السيد توراس جيراردو، الذي يقوم بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين .

وكان توراس جيراردو قد أعلن السبت، خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين، عن استئناف بلاده الهندوراس علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية.

ويقوم نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس، توريس زيلايا خوسيه أنطونيو ، منذ الجمعة 11 فيفري بزيارة عمل إلى الجزائر ، في إطار علاقات الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر وهندوراس.

وجاء في بيان سابق لوزارة الخارجية “سوف يُستقبل نائب وزير هندوراس من قبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، السيد رمطان لعمامرة ، وسيجري محادثات مع عمار بلاني ، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول الغرب والمغرب العربي”.

وتابع البيان “وسيتوجه خوسيه أنطونيو ، الذي جددت حكومته الجديدة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف حيث سيلتقي بمسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.