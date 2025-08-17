ابراهيم مازة يحظى بالإشادة في أول ظهور رسمي له مع ليفركوزن

في أول مباراة رسمية بألوان الفريق

اشاد مدرب نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، تين هاغ، بالمستوى الجيد الذي أبداه الدولي الجزائري إبراهيم مازة، في أول ظهور رسمي له بألوان النادي، بمناسبة مواجهة كأس المانيا التي فاز بها باير ليفركوزن على سونينهوف غروساسباخ بنتيجة (4-0).

مازة الذي التحق بصفوف الفريق الصائفة الحالية، قادما من هيرتا برلين، الناشط في “البوندسليغا” لعب اساسيا وتلقى إشادة كبيرة من قبل مدربه الهولندي، الذي أثنى عليه بالقول: “لقد قدم مردودا طيبا، إنه قوي جدا في المراوغة وتحرك بشكل رائع حتى من دون الكرة رغم انه لا يزال بحاجة إلى اتخاذ القرارات الصحيحة”.

واضاف المدرب تين هاغ “فترة التوقف ساعدتنا ومنحتنا فرصة لتصحيح طريقة استغلال ابراهيم مازة للمساحات بشكل أفضل، وقد تمكنا بعد ذلك من صنعنا ثلاث أو أربع فرص”.

من جانبه، اشاد المدير الرياضي لباير ليفركوزن سيمون رولفز، بما قدمه لاعب “الخضر” في أول مباراة رسمية بألوان الفريق، قائلا في تصريحات اعلامية: “بالطبع مازة لا يزال يحتاج إلى بعض التأقلم اكثر، لكننا رأينا اليوم أن لدينا لاعبين شبابا مثيرين للاهتمام على رأسهم ابراهيم مازة الذي قدم أداء جيدا وأظهر مهاراته بين الخطوط”.