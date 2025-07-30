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جواهر

“ابنة الرئيس مبارك” في قبضة الأمن المصري.. ما الذي حدث؟

جواهر الشروق
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“ابنة الرئيس مبارك” في قبضة الأمن المصري.. ما الذي حدث؟

تمكنت الأجهزة الأمنية بمصر من القبض على التيك التوكر المعروفة إعلاميا باسم “ابنة الرئيس مبارك” التي اتهمت بنشر أخبار مضللة وشائعات مغرضة.

وكان المحامي صبرة القاسمي قد قدم بلاغا للنائب العام ضد مروة يسري واتهمها بتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تتعلق بتكوين عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمهما الفنانة وفاء عامر في مقاطع فيديو.

وتابع البلاغ أن المشكو في حقها زعمت وجود شبكات غسيل أموال على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك دون دليل، بالإضافة إلى وجود تشكيلات عصابية متخصصة في الاتجار وتهريب المواد المخدرة.

والتمس القاسمي من الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها، لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وفقا لصحيفة” الشروق” المصرية.

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