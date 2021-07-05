ابنة الراحل عيسى ميقاري تصنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بإحرازها المرتبة الأولى في شهادة التعليم المتوسط على مستوى مؤسستها

صنعت ابنة الدكتور عيسى ميقاري، الأحد، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر إحرازها المرتبة الأولى في شهادة التعليم المتوسط على مستوى مؤسستها.

وتداول ناشطون على فيسبوك منشورات تشيد بجميلة ميقاري، التلميذة المتفوقة التي شرفت العلم وشرفت والدها ومدرستها على حدّ تعبيرهم، كما أثنى الكثيرون على أدبها وأخلاقها، واصفينها بالبذرة الطيبة.

التلميذة تدرس بمتوسطة الطاهر بوشات بتقصراين، وقد كانت سعادتها عارمة بالتفوق وتمنت أن يصل نجاحها لوالدها الذي أرجعت الفضل له بعد المولى عز وجل في توفير كافة الظروف لها ولأخيها كي يتميزا.

عن طموحها المستقبلي، عبرت ميقاري عن رغبتها في دراسة الطب، وقالت بأنها تبذل ما بوسعها لتحقيق أعلى المعدلات كي تصبح طبيبة، ومن جانبهم أساتذتها عبّروا عن فخرهم بها وأشادوا بحسن سلوكها وسيرتها وحرصها على النجاح.

يذكر أن الدكتور عيسى ميقاري، عضو اللجنة الوزارية لشؤون الفتوى في الجزائر، توفي في 26 نوفمبر 2020 متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

ويعتبر الراحل قامة إعلامية، حيث أفنى عمره في تبليغ رسالة الإسلام الوسطية المعتدلة والكلمة الطيبة، واشتهر بتقديم الحصة الدينية “فضاء الجمعة”، كما كان من بين مؤسسي قناة القرآن الكريم التابعة للتلفزيون الجزائري.