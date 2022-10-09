ابنة المسيلة الأولى عربيا والثالثة عالميا في مسابقة القرآن بدبي
احتفى نشطاء جزائريون عبر الشبكات بفوز ابنة ولاية المسيلة، بالجائزة الأولى عربيا والثالثة عالميا في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بدبي.
وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات فقد افتكت الطالبة شيماء أنفال تباني المركز الثالث في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية من بين 50 متسابقة من 50 دولة.
إبنة #الجزائر #شيماء_أنفال_تباني تحصل على المركز الثالث في #جائزة_دبي_الدولية_للقرآن_الكريم pic.twitter.com/NzhTWY0G1S
— خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) October 7, 2022
ألف مبروك لفخر الجزائر والعرب بنت ولاية لمسيلة شيماء أنفال تباني تفتك المرتبة الثالثة عالميا و الاولى عربيا بدبي في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم 💖😍🇩🇿 pic.twitter.com/55lfGUo9ys
— Amel Lm (@AmelLm11) October 8, 2022
وتم تكريم الفائزات بالمراكز العشر الأولى في المسابقة، حيث حققت متسابقة السنغال اندتي سيسي المركز الأول وجاءت عائشة أبوبكر حسن من نيجيريا بالمركز الثاني، وحققت كل من شيماء أنفال تباني من الجزائر المركز الثالث مكرر مع المتسابقة زينب بنت رضا ابن الحاج صالح من تونس، أما المركز الخامس فقد ذهب للمتسابقة عائشة محمد ورسام من الولايات المتحدة الأمريكية.
الف مبروك
المركز الأول – اندتي سيسي من #السنغال 🇸🇳
🌟المركز الثاني عائشة أبوبكر حسن من #نيجيريا 🇳🇬
🌟المركز الثالث مكرر شيماء أنفال تباني من #الجزائر 🇩🇿
المركز الثالث مكرر زينب بنت رضا ابن الحاج صالح من #تونس_البرازيل pic.twitter.com/zeTSdlcRbT
— الجزائرية🇩🇿🇩🇿 (@manel_amm) October 8, 2022
بخصوص المركز السادس فكان من نصيب حفصة حامسو بوبكر من النيجر ، والمركز السابع كان من نصيب إسراء محمود السيد حسن داود من البحرين.
وحققت كل من المتسابقة سالمة عبد السميع أحمد حمير من ليبيا المركز الثامن مكرر مع المتسابقة منيرة عبدالفتاح عبدي من كينيا، بينما ذهب المركز العاشر للمتسابقة إسلام عوض الحاك إبراهيم من السودان.
وأعربت المتسابقات الفائزات والمشاركات في المسابقة القرآنية عن سعادتهن وغبطتهن لمشاركتهن في فعاليات هذا الحدث القرآني العظيم، وتم التقاط الصور الجماعية في الحفل الختامي لهذه المسابقة المباركة.