ابنة المسيلة الأولى عربيا والثالثة عالميا في مسابقة القرآن بدبي

احتفى نشطاء جزائريون عبر الشبكات بفوز ابنة ولاية المسيلة، بالجائزة الأولى عربيا والثالثة عالميا في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بدبي.

وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات فقد افتكت الطالبة شيماء أنفال تباني المركز الثالث في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية من بين 50 متسابقة من 50 دولة.

وتم تكريم الفائزات بالمراكز العشر الأولى في المسابقة، حيث حققت متسابقة السنغال اندتي سيسي المركز الأول وجاءت عائشة أبوبكر حسن من نيجيريا بالمركز الثاني، وحققت كل من شيماء أنفال تباني من الجزائر المركز الثالث مكرر مع المتسابقة زينب بنت رضا ابن الحاج صالح من تونس، أما المركز الخامس فقد ذهب للمتسابقة عائشة محمد ورسام من الولايات المتحدة الأمريكية.

بخصوص المركز السادس فكان من نصيب حفصة حامسو بوبكر من النيجر ، والمركز السابع كان من نصيب إسراء محمود السيد حسن داود من البحرين.

وحققت كل من المتسابقة سالمة عبد السميع أحمد حمير من ليبيا المركز الثامن مكرر مع المتسابقة منيرة عبدالفتاح عبدي من كينيا، بينما ذهب المركز العاشر للمتسابقة إسلام عوض الحاك إبراهيم من السودان.

وأعربت المتسابقات الفائزات والمشاركات في المسابقة القرآنية عن سعادتهن وغبطتهن لمشاركتهن في فعاليات هذا الحدث القرآني العظيم، وتم التقاط الصور الجماعية في الحفل الختامي لهذه المسابقة المباركة.