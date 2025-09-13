ابنة ايلون ماسك تصدم متابعيها: أنا مفلسة وأعيش في سكن رخيص!

كشفت ابنة إيلون ماسك أنها مفلسة وتعيش بميزانية محدودة رغم كونها ابنة أغنى رجل في العالم، ولكنها لا تهتم بثروته ولا ترغب في أن تصبح مثله.

وفي مقابلة مع مجلة “ذا كت”، قالت فيفيان ويلسون، البالغة من العمر 21 عاما، إنها تتشارك شقة مع ثلاثة من رفاق السكن لأنها “أرخص”.

وقالت ويلسون إن الناس يفترضون أن لديّها الكثير من المال، لكن الحقيقة أنه ليس لديّها مئات الآلاف من الدولارات تحت تصرفها، وأضافت:” أمي غنية، أليس كذلك؟ لكن من الواضح أن الآخر (ماسك) يمتلك ثروة طائلة”.

وبثروة تقدر بـ 413 مليار دولارا، لا يزال إيلون أغنى شخص على قيد الحياة، لكن ويلسون أكدت أنها لا تهتم بثروته، وقالت: “لا أرغب في أن أصبح ثرية ثراءً فاحشا، بل أستطيع شراء الطعام، لديّ أصدقاء، ومأوى، ودخل قابل للصرف، وهو أمر جيد وأكثر حظًا بكثير من معظم من هم في مثل سني في لوس أنجلوس”.

وقطعت، ابنة ماسك الكبرى من بين 14 طفلا- علاقتها علنا بمؤسس “سبيس إكس “عام 2022 بعد تغيير اسمها قانونيا، ومنذ ذلك الحين، انتقدته بشدة، ووصفت والدها ذات مرة بأنه “رجلٌ طفلٌ بائس”.

وفي معرض حديثها عن هذا الخلاف في مقابلتها، أشارت ويلسون إلى أن أكثر ما يميزها هو “مشاكلها مع والدها”.

كما تحدثت ابنة الرجل الثري عن نشأتها المتميزة، فتتذكر سنواتها في “مدرسة ثانوية خاصة مليئة بأطفال نيبو”، حيث كان من بين زملائها في الصف، ابنة غوينيث بالترو وكريس مارتن، آبل، وقالت إنها نشأت وهي تتعلم عدة لغات، منها الكورية والصينية واليابانية والإسبانية.