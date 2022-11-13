ابنة ترامب تزف لرجل أعمال عربي
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور زفاف تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي ارتبطت برجل أعمال عربي.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أقيم حفل زفاف تيفاني البالغة من العمر 29 عاما من رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، مايكل بولس، البالغ 25 عاما، السبت، بحضور جميع أفراد العائلة في مارا لاغو، بولاية فلوريدا.
FLORIDA: Tiffany Trump Marries Michael Boulos at Mar-a-Lago as Her Dad Donald Trump Prepares to Announce 2024 Run #Trump pic.twitter.com/HYR8hW1dab
— Syed Zabiullah Langari (@syed2000) November 13, 2022
— CARTER EMBREY (@carter_embrey) November 13, 2022
ووفق مجلة people فإن العريس، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، حيث كان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.
Tiffany Trump Marries Michael Boulos at Mar-a-Lago as Her Dad Donald Trump Prepares to Announce 2024 Run https://t.co/jdYJs8FOpc
— People (@people) November 12, 2022
Today, in Palm Beach, Florida, Tiffany Trump marries her Lebanese-Nigerian fiancé, Michael Boulos. Boulos is a naturalized Nigerian, who grew up in Lagos. His father is CEO of SCOA Nigeria, and his mother founded the Society for the Performing Arts in Nigeria (SPAN)
🇳🇬🇱🇧🇺🇸 pic.twitter.com/v210PHwYOw
— tolu ogunlesi (@toluogunlesi) November 12, 2022
وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999. وتيفاني هي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.
وأعلنت عائلة ترامب زواج تيفاني، قبل أيام من إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، الثلاثاء المقبل.
وأشار تقرير “بيبول” إلى أن جميع أفراد عائلة ترامب حضروا الزفاف.
وقالت والدتها مابلز للمجلة إن “حفل الزفاف كان لبنانيا وأميركيا”، وتابعت أن تيفاني ارتدت ثوبا صممه إيلي صعب.