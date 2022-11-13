ابنة ترامب تزف لرجل أعمال عربي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور زفاف تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي ارتبطت برجل أعمال عربي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أقيم حفل زفاف تيفاني البالغة من العمر 29 عاما من رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، مايكل بولس، البالغ 25 عاما، السبت، بحضور جميع أفراد العائلة في مارا لاغو، بولاية فلوريدا.

ووفق مجلة people فإن العريس، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، حيث كان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.

وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999. وتيفاني هي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.

وأعلنت عائلة ترامب زواج تيفاني، قبل أيام من إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، الثلاثاء المقبل.

وأشار تقرير “بيبول” إلى أن جميع أفراد عائلة ترامب حضروا الزفاف.

وقالت والدتها مابلز للمجلة إن “حفل الزفاف كان لبنانيا وأميركيا”، وتابعت أن تيفاني ارتدت ثوبا صممه إيلي صعب.