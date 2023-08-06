ابنة رجل أعمال معروف متورطة في تسويق مواد طبية مغشوشة بالمستشفيات!

المحكمة أصدرت عقوبة 10 سنوات حبسا في حقها مع أمر بالقبض

وقعت محكمة الجنح بالشراقة في العاصمة، الأحد، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دج غرامة مالية نافذة، في حق المدعوة “م.غ” ابنة رجل أعمال معروف رفقة والدتها “ي.ن”، والحكم بتأييد أمر بالقبض الصادر ضدهما، إلى جانب توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين من بينهم مسيرون وعمال بشركة المتهمة الرئيسية.

وحسب الملف، تتعلق وقائع قضية الحال، بتورط المتهمين في عملية بيع وتسويق مواد صيدلانية مغشوشة عبارة عن ضمادات طبية منتهية الصلاحية، بعد قيامهم بحذف تاريخ انتهاء صلاحية المنتج ووضع تاريخ جديد مغشوش، قبل أن تتفطن عناصر الضبطية القضائية للأمر، وتم حجز كميات معتبرة من الضمادات المغشوشة داخل مستودع بمقر شركة “ميديا كومب” لاستيراد المواد الصيدلانية بزرالدة، ملك لابنة رجل الأعمال الموقوف معزوز أحمد ووالدتها، والمتواجدتين في حالة فرار مع صدور أوامر بالقبض في حقهما.

التحقيقات الأولية بالملف، حسب ما كشفته نتائج التفتيش لمستودعات الشركة، أسفر عن قيام المتهمتين باستخدام المكان لتخزين المستلزمات الطبية المغشوشة منها المستوردة ومحلية الصنع لمختلف العلامات التجارية، كما أن معظمها منتهي الصلاحية وغير صالح للاستعمال البشري، بعد حجز عناصر الأمن ما يفوق 540 ألف وحدة والعثور على لفافة لأشرطة لاصقة خاصة بالتواريخ التي تدون على علب المواد الطبية، بغرض تسويقها لاحقاً وبيعها للمستشفيات العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية.

المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة خلال محاكمتهم، تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية، وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية، وتعريض حياة الغير للخطر، وجنحة عرض منتج فاسد للبيع، الغش في المواد الطبية، وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتج، وكذا تهمة تعريض حياة الغير للخطر، جنحة الغش في المواد الطبية وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتج، أين أنكر المتهم “م.أ” مسير بالشركة كل ما نسب له، قائلا إنه لا علاقة له بعملية الاستيراد وصلاحية المنتج، وعمله يقتصر على المحاسبة والإدارة المالية، وأضاف بقية المتهمين أنهم كانوا يتلقون التعليمات بخصوص تواريخ صلاحية المواد الطبية المستوردة من طرف المتهمتين المتواجدتين في حالة فرار.