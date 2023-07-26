-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وجورجينا معجبة بالفرعون المصري!

جواهر الشروق
  • 258
  • 0
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وجورجينا معجبة بالفرعون المصري!

تداول ناشطون عبر الشبكات صورة لابنة النجم البرتغالي، لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو مرتدية قميص الدولي المصري محمد صلاح.  

ونشرت جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، صورة أظهرت فيها ابنة الأسطورة البرتغالي “ألانا” وهي ترتدي تيشيرت نادي ليفربول  المدون عليه اسم صلاح هداف الفريق الإنجليزي.

وأظهرت الصورة المتداولة “ألانا” وهي تقف إلى جانب شقيقها، الذي بدا وكأنه يخضع لقص شعره داخل صالون للحلاقة.

وفي تعليقه على لقطة ابنة كرستيانو رونالدو وهي تظهر بقميص محمد صلاح، قال الكابتن صالح جمعة، في برنامج “ملعب أون تايم”: “انا مش متفاجئ صلاح لاعب كبير”.

وقال نشطاء إن هذه الصورة تعبر عن إعجاب جورجينا رودريغيز، بمحمد صلاح الفرعون المصري، نجم ليفربول، حيث أنها هي من صورتها ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

ويستعد محمد صلاح في الوقت الحالي لبداية الموسم الكروي الجديد مع ليفربول الإنجليزي بآمال جديدة، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، خاصة بعدما فشل الريدز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حسب صحيفة اليوم السابع.

ويعد محمد صلاح أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي على مر التاريخ، إذ يتهافت على اقتناء التيشيرت الخاص به أبناء نجوم وأساطير اللعب، حيث سبق أن ارتدى نجل ستيفن جيرارد نفس القميص قبل أسابيع قليلة.

في سياق متصل، تصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المشهد في مباراة فريقه ضد جروثر فيورث الألماني التي انتهت بالتعادل ببن الفريقين بنتيجة 4-4 في المواجهة التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب “رونهوف سبورت بارك” في المواجهة الودية التي تقام بمعسكر الريدز في ألمانيا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2023/2024.

ونال محمد صلاح التقييم الأعلى بين جميع لاعبي الريدز في المباراة وحصل على الدرجة الأفضل في بداية موسمه مع ليفربول بعدما استطاع أن يسجل هدفاً ويصنع 2 من إجمالي 4 أهداف سجلهم فريقه.

ويقيم رونالدو وعائلته حاليًا في المملكة العربية السعودية بعد انتقاله إلى نادي “النصر” السعودي، في وقت سابق من هذا العام.

مقالات ذات صلة
أنباء عن تحطم أسنان دنيا بطمة.. هل حلت عليها لعنة الأمير عبد القادر؟

أنباء عن تحطم أسنان دنيا بطمة.. هل حلت عليها لعنة الأمير عبد القادر؟

7 أسباب تجعلك لا تشرب الماء البارد في الصيف

7 أسباب تجعلك لا تشرب الماء البارد في الصيف

هنا الزاهد تتعرّض للإحراج بسبب هذه المزحة من زوجها!

هنا الزاهد تتعرّض للإحراج بسبب هذه المزحة من زوجها!

تداول صورة فتاة عبر الشبكات ساعد في اكتشاف إصابتها بمرض خطير!

تداول صورة فتاة عبر الشبكات ساعد في اكتشاف إصابتها بمرض خطير!

عادات سيئة تجنبها في هذا العمر!

عادات سيئة تجنبها في هذا العمر!

لاعبات مثليات في منتخب المغرب.. هذا ما فعلته بي بي سي بعد إحراج غزلان الشباك!

لاعبات مثليات في منتخب المغرب.. هذا ما فعلته بي بي سي بعد إحراج غزلان الشباك!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد