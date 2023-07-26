ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وجورجينا معجبة بالفرعون المصري!

تداول ناشطون عبر الشبكات صورة لابنة النجم البرتغالي، لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو مرتدية قميص الدولي المصري محمد صلاح.

ونشرت جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، صورة أظهرت فيها ابنة الأسطورة البرتغالي “ألانا” وهي ترتدي تيشيرت نادي ليفربول المدون عليه اسم صلاح هداف الفريق الإنجليزي.

وأظهرت الصورة المتداولة “ألانا” وهي تقف إلى جانب شقيقها، الذي بدا وكأنه يخضع لقص شعره داخل صالون للحلاقة.

وفي تعليقه على لقطة ابنة كرستيانو رونالدو وهي تظهر بقميص محمد صلاح، قال الكابتن صالح جمعة، في برنامج “ملعب أون تايم”: “انا مش متفاجئ صلاح لاعب كبير”.

“انا مش متفاجئ صلاح لاعب كبير” 🔥🔥تعليق صالح جمعة على لقطة إبنة كرستيانو رونالدو وهي تظهر بقميص محمد صلاح 👑 💣👇🏻#ملعب_ONTime #Visit_Egypt #Visit_alamein#العالم_علمين pic.twitter.com/iLMCR0rAv0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 24, 2023

وقال نشطاء إن هذه الصورة تعبر عن إعجاب جورجينا رودريغيز، بمحمد صلاح الفرعون المصري، نجم ليفربول، حيث أنها هي من صورتها ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

جورجينا منزله ستوري عالانستا👇

ابنه كريستيانو رونالدو مرتدية تيشيرت وشورت محمد صلاح في ليفربول ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

اي الجمال ده😍😍😍😍

ربنا يحبب فيك خلقه ياصلاح يارب ❤️❤️🤲🤲#محمد_صلاح#ليفربول#كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/MFIVZEtHJm — Meroahmed (@Meroahmed60yah1) July 24, 2023

ويستعد محمد صلاح في الوقت الحالي لبداية الموسم الكروي الجديد مع ليفربول الإنجليزي بآمال جديدة، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، خاصة بعدما فشل الريدز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حسب صحيفة اليوم السابع.

ويعد محمد صلاح أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي على مر التاريخ، إذ يتهافت على اقتناء التيشيرت الخاص به أبناء نجوم وأساطير اللعب، حيث سبق أن ارتدى نجل ستيفن جيرارد نفس القميص قبل أسابيع قليلة.

في سياق متصل، تصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المشهد في مباراة فريقه ضد جروثر فيورث الألماني التي انتهت بالتعادل ببن الفريقين بنتيجة 4-4 في المواجهة التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب “رونهوف سبورت بارك” في المواجهة الودية التي تقام بمعسكر الريدز في ألمانيا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2023/2024.

ونال محمد صلاح التقييم الأعلى بين جميع لاعبي الريدز في المباراة وحصل على الدرجة الأفضل في بداية موسمه مع ليفربول بعدما استطاع أن يسجل هدفاً ويصنع 2 من إجمالي 4 أهداف سجلهم فريقه.

ويقيم رونالدو وعائلته حاليًا في المملكة العربية السعودية بعد انتقاله إلى نادي “النصر” السعودي، في وقت سابق من هذا العام.