ابنة سعيدة “كريمة مكاوي” تهدي الجزائر الميدالية الذهبية في رياضة الكاراتي دو

خلال مشاركتها في منافسات الدوري العالمي للكاراتي بمصر

تمكنت المصارعة الجزائرية “كريمة مكاوي” المنتمية لنادي مولودية بلدية سعيدة لرياضة الكاراتي دو، من حصد الميدالية الذهبية خلال مشاركة المنتخب الوطني للكاراتي في منافسات الدوري العالمي تخصص (كيميتي وكاتا) التي احتضنته مؤخرا قاعة القاهرة بدولة مصر الشقيقة.

وعادت الميدالية الذهبية للمنتخب الجزائري للكاراتي دو لابنة سعيدة “كريمة مكاوي” بعد فوزها على اليابانية “تسوباسا كاما” في وزن 68 كلغ، وسبق وان حصدت بطلة الجزائر عديد الميداليات من مختلف المعادن في منافسات وطنية ودولية تخصص (كيمتي).

وإلى جانب كريمة مكاوي التي نالت الذهب، توجت خلال هذه المنافسة في الدوري العالمي بالبرونزية زميلاتها من المنتخب الوطني “صيودة جهاد” بعد فوزها على اليونانية “ماريا ستولي” في وزن 55 كلغ في الوقت الذي فاز فيه المنتخب الوطني للكاراتي دو في تخصص (الكاتا) ببرونزية ثانية، هذا وأشادت اللجنة الأولمبية الجزائرية بهذا الإنجاز الرائع بحصاد ممثلي رياضة الكاراتي دو بميدالية ذهبية وبرونزيتين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” أن منافسات الدوري العالمي للكاراتي دو (كيميتي وكاتا) التي جرت بمصر بالنسبة للمنتخب الوطني للكاراتي دو تعد محطة تحضيرية للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام بوهران الشهر الجاري والتحضير لموعد بطولة العالم للشباب المقررة شهر أكتوبر القادم المزمع تنظيمها بدولة تركيا.