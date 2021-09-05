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ابنة شقيق ترامب تنشر شهادة حوله وتكشف علاقته ببعض زعماء العالم

جواهر الشروق
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ابنة شقيق ترامب تنشر شهادة حوله وتكشف علاقته ببعض زعماء العالم

نشرت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شهادة حوله وكشفت علاقته ببعض زعماء العالم.

وقالت ماري في حوار مع موقع “Business Insider”، إن ترامب، خلال فترة ولايته، أولى أهمية لآراء نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكثر من آراء القادة الأوروبيين الآخرين.

وأشارت أن شخصية بعض السياسيين، من أمثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لم تكن تثير إعجاب عمها.

وأضافت أنه أعرب عن تقديره لوجهة نظر الرئيس الروسي بوتين، مؤكدة أنه لا يحب التعامل مع الزملاء الذين “يريدون ممارسة الدبلوماسية”.

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