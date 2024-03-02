ابنة ضابط متورطة في قضية ابتزاز الطالبة المنتحرة وتفاصيل صادمة كشفها التحقيق!

كشف التحقيق في قضية انتحار طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في مصر تفاصيل صادمة حول تورط مجموعة طلبة، على رأسهم ابنة ضابط، هي المتهمة الرئيسية.

وبحسب تصريحات مصدر أمني لصحف محلية فقد تم التحقيق مع الطالبة المتهمة شروق أحمد و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم توقيف والد شروق، وهو برتبة رائد عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصاً على نزاهتها.

في ذات السياق أشاد طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي؛ بقرار وزارة الداخلية بوقف ولي أمر الفتاة «شروق» المشتبه بها في واقعة انتحار الطالبة نيرة صلاح، مثمنًا سرعة إلقاء القبض على 8 من المتهمين بالواقعة.

وحذر خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، من مخاطر خطاب انتشار الكراهية على المجتمع المصري، داعيا إلى ضرورة التنبه إلى خطورته والتصدي له، قائلا: «للأسف إذا لم نتنبه إلى خطورة خطاب الكراهية سنكون أمام العديد من حالات نيرة، بالأمس كان لدينا نيرة أشرف في 2022، واليوم نيرة صلاح في 2024».

وأضاف أن القضية تلقي الضوء على فراغ تشريعي في التشريعات العقابية المصرية، موضحا أن غياب الطلب المادي والمنفعة في جريمة الابتزاز الإلكتروني يصنف الحادث كجنحة.

وطالب «العوضي» الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لمناقشة سد الفراغ التشريعي الضروري بهذا الإطار؛ للتعامل مع مثل هذه الجرائم بشكل فعال، موضحا أن ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني ثابتة في القضية من خلال الرسائل المتبادلة بين الضحية والمتهمين.

وأشار إلى أن عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في حالة «نيرة صلاح» تصل إلى الحبس 7 سنوات كحد أقصى، منوها أنه في حال عدم تجاوز المتهمين في قضية نيرة صلاح السن القانوني (18 عاما)، فسيتم تحويلهم إلى محكمة الطفل.

واختتم: «في كل الأحوال سواء محكمة الطفل أو القضاء العادي؛ نحن أم جريمة ليس بها أشغال شاقة مؤبدة أو عقوبة الإعدام بهذه الجرائم، كما أن أركان جريمة التحريض على الانتحار غير متوافرة في الواقعة؛ لأنه يلزم استحسان أو تشجيع المتهم للضحية على الانتحار».

يذكر أن آخر ما كتبته نيرة عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين”.

وبانتشار خبر انتحار الطالبة، أطلق نشطاء هاشتاغ ”نيرة اتسممت منتحرتش”، وقال والدها صلاح محمود عبدالرازق في تصريحات صحفية: “ابنتي طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بـ جامعة العريش تلقت زوجتي اتصالًا من الابنة الراحلة يوم الوفاة، تبلغها بأنها تعاني القيء، فنصحتها والدتها بتناول قرص لتهدئة القيء، ولكن بعد ساعة تلقينا اتصالًا من مسؤولة بالمدينة الجامعية تبلغنا فيه بنقل ابنتنا إلى المستشفى، وطلبت منا الحضور للمستشفى”.

وتابع الأب بأسى: «سافرت أنا ووالدتها من قريتنا في الدقهلية إلى العريش، وخلال سفرنا حاولنا الاتصال عليها دون أي رد، وفور وصولنا إلى المستشفى تلقينا نبأ الوفاة بعد دخولها في غيبوبة على الأجهزة في المستشفى فانهارت والدتها، وطلبت تخليص الإجراءات سريعًا للإسراع بالعودة بالجثمان إلى قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، دون أن نعلم بأي تفاصيل حول سبب الوفاة، أو خلافات بينها وبين زميلتها، حيث اعتقدنا أن الوفاة طبيعية، فيما أصرت إدارة المستشفى أداء صلاة الجنازة على الجثمان لسرعة الدفن».

بدوره صرح أحد أقارب نيرة بأنهم عندما فحصوا هاتفها وجدوا رسائل تهديد، ومحادثات بين شروق ونيرة، كاشفاً أن الفتاتين تقابلتا آخر مرة عند الساعة 4.30 أو 5 لتعتذر نيرة “على حاجة لم تقم بها أصلاً وتصفية الخلافات وهو نفس اليوم الذي تعبت فيه”.

وكشف أحمد سلامة، محامي الأسرة، أن عائلة الضحية ستطلب تشريح جثة الراحلة من أجل كشف الحقيقة، خاصة أن قطة ماتت بعد تناولها من نفس العصير الذي شربت منه الفتاة.

وأكد طلاب أن زميلتها وتدعى شروق وخطيبها أعلنا عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور عارية لنيرة وحددا توقيتاً معيناً لنشر الصور على أمل أن تستجيب لابتزازهم، غير أنها لم تتحمل وفوجئ الجميع بنقلها إلى المستشفى ووفاتها.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي، بحر الأسبوع الماضي، بالحديث عن انتحار طالبة بجامعة العريش في مصر، بعد تهديدها بصور التقطت لها خلسة في الحمام، والحديث عن تعرضها لمؤامرة مع محاولة إدارة الجامعة التستر على الحيثيات.

وتصدر وسم “حق طالبة العريش” التريند عبر منصة إكس، حيث طالب نشطاء بالتحقيق المعمق في قضية انتحار الطالبة بكلية الطب البيطري والتي راحت ضحية ابتزاز إلكتروني بصور التقطتها فتاة معها في نفس الغرفة بالحي الجامعي، وحولتها لشاب.

والأحد 25 فيفري 2024، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الطالبة بجامعة العريش، “ن ص م”، لقيت مصرعها نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة، وتم نقلها إلى مستشفى العريش العام، تحت تصرف الأجهزة المعنية.

المصادر الطبية بالمستشفى أشارت إلى أن الطالبة وصلت المستشفى مصابة باضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية ونبض ضعيف ناتج عن تناولها مادة سامة غير معلومة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها، إلا أنها فارقت الحياة.

ونقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان قولهم إن الفتاة “ن ص م” (19 عاماً)، طالبة في كلية الطب البيطري في جامعة العريش، بمحافظة العريش شمالي سيناء المصرية، راحت ضحية غدر زميلتها.

وأضافوا أن الزميلة في السكن الجامعي تعمدت التقاط صور للضحية خلسة أثناء وجودها في دورة المياه، وقامت بإرسال الصور لزميل ثالث لهما في الجامعة، والذي قام بدوره بإنشاء “مجموعة – group” في تطبيق المراسلة الفوري “واتساب – Whatsapp” يضم طلاباً آخرين من الجامعة بهدف إرسال الصور لهم ومشاركة الفضيحة معهم.

ووفقاً لصور المحادثات التي جرت على المجموعة المشبوهة، فقد جرى الاتفاق بين الطلبة على إرسال صور الطالبة، مساء السبت 24 فيفري، لكن بدا واضحاً أن الطالبة لم تتمكن من تحمل الضغط الشديد، فأقدمت على الانتحار وإنهاء حياتها.

ونشر البعض صور المتورطين بهدف فضحهم والمطالبة بمحاسبتهم، فيما ذكر آخرون أن رئيس الجامعة أرسل تعميماً يمنع الطلبة من تداول أي تفاصيل في منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه من خلال المحادثات المتداولة بين الطلبة عبر المجموعة المشبوهة فإن الطالبة على خلق ودين وكانت تصلي بالفتيات في الحرم الجامعي، ما يوحي حسب نشطاء أنها استهدفت بسبب إسلامها وعفتها غيرة وحسدا.