ابنة غوارديولا تلفت الأنظار في احتفالات الدوري الإنجليزي

لفتت ماريا، ابنة مدرب نادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا الأنظار بالكوفية الفلسطينية في احتفالات الدوري الإنجليزي، وأثارت ردود فعل إيجابية.

وتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة للشابة، البالغة من العمر 23 عاما وهي تضع الكوفية على حقيبتها أثناء الاحتفال مع أبيها بفوز “الستيتزنز” باللقب الرابع على توالي، والسادس لهم في سبع سنوات.

ما تفعله ابنة المدرب الإسباني #غوارديولا “ماريا” وهي تحمل “الكوفية 🇵🇸” في إحتفالات مانشستر سيتي يجب أن يخلد 👏🏼 pic.twitter.com/XuahYfmXPI — FOUZI CHOUDER 🟢ALGERIA 🇩🇿🤝🇵🇸SETIF 💥GHAZA💪 (@chouder_fouzi10) May 21, 2024

#إنجلترا | “ماريا بنت” بيب غوارديولا” تحتفل بتحقيق مانشستر سيتي لقب الدوري عبر” IG” بـنشر صورة “الكوفية” الفلسطينية في ملعب الإتحاد مع شعار النادي!#السودان_الرياضي pic.twitter.com/sojhJv5qfD — SDN SPORT – السودان الرياضي (@SDN_SPORT) May 21, 2024

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بموقف ماريا الداعم على الدوام للقضية الفلسطينية، حيث أعادوا نشر صور قديمة تؤكد تضامنها مع أهالي غزة.

ماريا غوارديولا فتاة أرجل من بعض الذكور في مجتمعاتنا العربية اللبيب بالاشارة يفهم لا نستطيع أن نقف أمام هاته المواقف التي كالنسيم العليل تعطرنا بعطر الإنسانية الغناء الذي يفوح من قلب الانسان لا مظهره فاقتدوا اقتدوا فكلنا راحلون اليوم لك وغدا عليك من سره زمن ساءته أزمان.شكرا ماريا pic.twitter.com/Qc8k7NSCzO — khaled sahraoui siempre (@khale62342) May 21, 2024

يذكر أن ماريا غوارديولا هي الإبنة الكبرى لمدرب مانشستر سيتي، تعمل في مجال عرض الأزياء ولديها أزيد من 800 ألف متابع على إنستغرام.