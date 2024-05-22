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جواهر

ابنة غوارديولا تلفت الأنظار في احتفالات الدوري الإنجليزي

جواهر الشروق
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ابنة غوارديولا تلفت الأنظار في احتفالات الدوري الإنجليزي

لفتت ماريا، ابنة مدرب نادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا الأنظار بالكوفية الفلسطينية في احتفالات الدوري الإنجليزي، وأثارت ردود فعل إيجابية.

وتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة للشابة، البالغة من العمر 23 عاما وهي تضع الكوفية على حقيبتها أثناء الاحتفال مع أبيها بفوز “الستيتزنز” باللقب الرابع على توالي، والسادس لهم في سبع سنوات.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بموقف ماريا الداعم على الدوام للقضية الفلسطينية، حيث أعادوا نشر صور قديمة تؤكد تضامنها مع أهالي غزة.

يذكر أن ماريا غوارديولا هي الإبنة الكبرى لمدرب مانشستر سيتي، تعمل في مجال عرض الأزياء ولديها  أزيد من 800 ألف متابع على إنستغرام.

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