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ابنة فنان مصري تخيّر إعلامية بين الاعتذار أو القضاء.. ما القصة؟

جواهر الشروق
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ابنة فنان مصري تخيّر إعلامية بين الاعتذار أو القضاء.. ما القصة؟
صحف مصرية
الفنان أحمد راتب والإعلامية ريهام سعيد

هدّدت ابنة الفنان المصري أحمد راتب، الإعلامية ريهام سعيد بعد أن ذكرت والدها في برنامجها وخيّرتها بين الاعتذار أو القضاء.

وقالت ريهام في برنامجها “صبايا الشمس” إن الراحل أحمد راتب صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بسبب شهادة زور في قضية وفاء مكي التي اتهمت بتعذيب خادمتين.

وطلبت لمياء أحمد من سعيد إثبات كلامها بالدليل خلال 48 ساعة، وفي حالة إذا لم تتمكن من ذلك، عليها التراجع عما جاء ذكره في الحلقة، وإلا فإنها سترفع دعوى تشهير ضدها، واصفة تصريحها بأنه “مزور وسافل”.

وقدمت سعيد اعتذارها لأسرة أحمد راتب، عبر صفحتها على “فيسبوك” قائلة إنها ذكرت هذه المعلومة استنادا إلى مصدر متأكد منها، غير أنها أخطأت عندما لم تعتمد على مستند لصعوبة الحصول عليه.

أضافت: “على فكرة أنا من عشاق الأستاذ أحمد راتب، أعتذر مرة تانية وسيتم حذف المقطع”.

وشكرت ابنة الفنان الراحل ريهام على التوضيح، وقالت إنها ستحذف المنشور على صفحتها والتوقف عن الحديث عن الموضوع مع أي جهة، وفق موقع “مصراوي”.

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