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ابنة ملك الأردن تتزوج شابّا يونانيا.. من يكون؟

الشروق أونلاين
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ابنة ملك الأردن تتزوج شابّا يونانيا.. من يكون؟
ح.م
على اليمين جميل ألكسندر ترميوتس

أعلن الديوان الملكي في الأردن يوم الإثنين، عن موعد عقد قران الأميرة إيمان، ابنة الملك عبدالله الثاني، مع شاب يوناني الأصل يدعى جميل ألكسندر ترميوتس.

وحسب ما جاء في تغريدة لحساب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر، فقد حدّد موعد عقد القران في الـ19 من شعبان 1444 هجري، الموافق لـ12 مارس 2023 ميلادي.

أما العريس فهو رائد أعمال مسلم، من أصول يونانية. وقد ولد عام 1994 في عاصمة فنزويلا كاراكاس، لأب يوناني، وأم فنزويلية. لكنه تلقى تعليمه وأسّس أعماله التجارية في الولايات المتحدة.

فجميل ألكسندر ترميوتس هذا، هو مؤسس شريك في شركة مالية في نيويورك الأمريكية تسمى Outbound Ventures.

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