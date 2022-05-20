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ابنة نجيب محفوظ تنفي تحويل سيرة والدها إلى عمل فني

جواهر الشروق
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ابنة نجيب محفوظ تنفي تحويل سيرة والدها إلى عمل فني

نفت ابنة الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ أن تكون هناك مفاوضات معها لتحويل سيرة والدها إلى عمل درامي.

وقالت هدى نجيب لموقع ” القاهرة 24″ إنه لا توجد حاليا أية مفاوضات بينها وبين المؤلف عبد الرحيم كمال، لتحويل سيرة والدها إلى عمل درامي من بطولة الفنان أحمد حلمي بعد تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام.

وأضافت ابنة الأديب الحائز على جائزة نوبل للأدب، أن المؤلف عبد الرحيم كمال وأحمد حلمي زاراها قبل 5 سنوات، من أجل أن يتحدثوا عن تحويل سيرة الأديب المصري إلى عمل فني، وبعد ذلك اختفيا.

تابعت، بعد سنتين نشر عبد الرحيم كمال تصريحات في العديد من المواقع والصحف، بأن قصة حياة والدها ستتحول لعمل درامي، مشيرة إلى أنه أطلق هذه التصريحات دون الرجوع إليها قبل نشرها.

وأوضحت هدى أنه لا يجوز تقديم أي عمل فني يتناول سيرة والدها دون موافقتها ومن غير قراءتها للسيناريو ودون الرجوع للورثة، مشيرة إلى أنه هناك كلام غير صحيح قيل في سيرة والدها ولن ترضى عنه أبدا، مؤكدة أنه ليس هناك أي مفاوضات معها بهذا الشأن وأنها لن توافق على ذلك.

يشار إلى أن أحمد حلمي، صرح مؤخرا بأن المسلسل عن قصة حياة نجيب محفوظ يتوقف على المفاوضات مع ابنته.

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