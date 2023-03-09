ابنة هاري وميغان تحصل على لقب الأميرة

أعلن الأمير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية ميغان ميركل عن حصول ابنتهما “ليليبيت ديانا” على لقب الأميرة، بعد تعميدها في مراسم خاصة بكاليفورنيا.

وبحسب بيان صادر عن هاري وميغان فقد عمدت الأميرة التي ستبلغ العامين من عمرها في جوان القادم، من قبل رئيس أساقفة لوس أنجلوس، القس جون تيلور، الجمعة 3 مارس 2023.

وأشار الزوجان إلى أن ليليبت كانت مباركة، ومن الآن فصاعدًا ستعرف باسم “الأميرة ليليبت”.

في ذات السياق كشفت تقارير إخبارية أنه تمت دعوة الملك تشارلز وكاميلا وويليام وكايت، لكنهم لم يحضروا، لكن سيتم تحديث لقب ليليبيت وشقيقها آرتشي، الذي سيبلغ 4 سنوات في ماي المقبل على موقع قصر باكنغهام الإلكتروني لاحقا.

وبحسب صحف بريطانية، إنه بموجب القواعد الملكية، يمكن لأحفاد الملك أن يصبحوا أمراء أو أميرات، مما يعني أن طفلي هاري كانا مؤهلين لاستخدام الألقاب منذ أن أصبح والده ملكا في سبتمبر الماضي.

وقالت سي إن إن في تقرير سابق إن ليليبت وآرتشي نالا الألقاب الملكية مباشرة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وفقًا للقوانين المتعلقة بأحفاد الملك، ليصبحا الآن صاحب السمو الملكي الأمير آرتشي أمير ساسكس وصاحبة السمو الملكي أميرة ساسكس ليليبت.

نيلهما اللقبين جاء وفقًا للقانون الذي وضعه الملك جورج الخامس في عام 1917، والذي بموجبه يتلقى أحفاد الملك تلقائيًا الألقاب الملكية.

وكأحفاد مباشرين للملك تشارلز الثالث، أصبح لأرتشي وليليبت الآن الحق في أن يكونا أميرًا وأميرة، بينما لم يكونا مؤهلين لذلك عندما كانا أبناء أحفاد الملكة.

يذكر أن هاري وميغان أعلنا العام 2020 أنهما سيتراجعان عن واجباتهما الملكية و”يعملان على تحقيق الاستقلال المالي”، ليتم الاتفاق على أنهما سيبقيان جزءًا من العائلة.

لكن الزوجين تخليا عن لقب “صاحب السمو الملكي”، ومن غير المرجح أن يُعرض على هاري، نجل الملك تشارلز، منصب ملكي ما لم يستأنف هو وميغان مهامهما.