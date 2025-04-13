ابنة وزيرة صهيونية متطرفة تفجر فضيحة أخلاقية بشأن والديها

فجّرت ابنة وزيرة صهيونية متطرفة فضيحة أخلاقية بشأن والديها، ما أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعمد السلطات التستر عليها، قبل أن تخرج بنفسها للحديث في الموضوع علنا.

وكشفت شوشانا ستروك ابنة وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل والديها، حيث قالت في مقطع مصور: “مرحبا.. أردت أن أشارككم شيئا، بعد فترة طويلة من إخفائه، اسمي شوشانا ستروك، تعرضت للاعتداء الجنسي عندما كنت طفلة من قبل والدي”.

واتهمت شوشانا التي كانت تعيش في إيطاليا أشقاءها أيضاً بالاعتداء عليها، كما رحبت في نهاية الفيديو بمساعدة متابعيها في نشر هذا الطلب إلى أي جهة ممكنة، مؤكدة أنها ستتواصل مع الشرطة بشأن القضية.

⚠️صادم | من دولة الإحتلال الصهيوني كشفت ابنة وزيرة المستوطنات “الإسرائيلي” أوريت ستروك أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل والديها بطريقة موثقة ومرعبة.

أمس كسرت شوشانا، ابنة الوزير أوريت ستروك صمتها وقالت في فيديو مسجل: 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/xcWa8qlshD — HANZALAH حنظلة (@revolt_hanzalah) April 12, 2025

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية فقد تأثرت شوشانا نفسيًا بما تعرضت له وغادرت تل أبيب، لتعود قبل نحو شهر ونصف وتتقدم بشكوى ضد والديها بتهمة “الاعتداء الجنسي عليها”، لكن السلطات سارعت إلى فرض حظر على نشر القضية وتفاصيلها.

ودعت شوشانا ستروك السلطات إلى توفير الحماية لها حتى من عائلتها، وقالت: “عدت الآن مع زوجي إلى تل أبيب، بعد أن أدركت أنني في الواقع تعرضت لتهديدات من قبل عناصر إجرامية، أطلب من الشرطة حمايتي من هؤلاء العناصر الإجرامية ومن عائلتي”.

وانتشر الفيديو بشكل واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، لأسباب عدّة، من بينها تصاعد الحديث مؤخرًا حول قضايا سفاح القربى والانتهاكات الجنسية في بعض المجتمعات المنغلقة، لا سيما المتدينة منها.

كما أشارت الشابة في روايتها إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها تمت تحت غطاء “طقوس دينية” داخل بيئة يهودية متشددة.

ابنة وزيرة الإستيطان الصهيوني أوريت ستروك كشفت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من والديها بطريقة مصورة ومروعة.وانهم صوروا فيلم الاعتداء عليها وللعلم كل طفلة من ٣ فتيات في الكيان المحتل يتعرضون للاعتداء الجنسي اغلبهم من قبل أقرباء لهم الخلاصة هو كيان قذر بكل ماتحمله من معنى pic.twitter.com/C4xYgg6Vpm — فـــهــ ـد (@fahadq801) April 11, 2025

ومن المعروف أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، عضو في حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، وتشتهر بعدائها الشديد للفلسطينيين، وتدعم التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، كما أنها تعتبر «غزة جزءاً من إسرائيل».