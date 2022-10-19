ابن الجزائر يفتك الجائزة الرابعة في مسابقة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن (فيديو)
افتك البرعم محمد عبد الرؤوف جعوي، ابن مدينة جيجل المرتبة الرابعة في مسابقة جائزة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بمشاركة 70 دولة.
ونشرت صفحة المسابقات القرآنية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف صور الحافظ الصغير “10 سنوات”، الذي مثل الجزائر في الدورة الـ 11 للمسابقة.
واحتفى نشطاء جزائريون على الفوز المستحق لعبد الرؤوف الذي فاجأ لجنة التحكيم بمستواه الجيد، بعدما امتحنوه في القرآن كاملا.
🔴 #فخر_الجزائر .. البرعم محمد عبد الرؤوف جعوي من ولاية جيجل يتوج بالمرتبة الرابعة في مسابقة جائزة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن الكريم و قراءاته و تجويد تلاوته بمشاركة 70 دولة … ألف مبروك pic.twitter.com/euSslJm23w
— Toufik Toufik (@ToufikT25647876) October 19, 2022
فخرنا وابننا محمد عبد الرؤوف جعوي ابن مدينة جيجل والطاهير يتوج بالمرتبة الرابعة في مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم وقراءاته و تجويده بمشاركة 70 دولة ربي يبارك ويزيد ان شاء الله مزيد من النجاحات #صباح الخير pic.twitter.com/A12ynKCmys
— عبدالمؤمن (@mumanwxjsk) October 19, 2022
وزار الشيخ مشاري راشد العفاسي، المشاركين في المسابقة، والذين توافدوا إلى الكويت من شتى بقاع العالم من أجل تشجيعهم.
كما حضر جزء من فعاليات المسابقة واستمع إلى قراءة بعض الطلاب المتسابقين واطلع على عدد من أعمال الجهات الحكومية والخاصة وجهودها في خدمة القرآن الكريم من خلال معرض الجائزة الذي أقيم هذا العام تحت شعار «تعلم القرآن أينما كنت».
زيارة #جائزة_الكويت_الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته pic.twitter.com/1gublRo7QY
— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) October 17, 2022
يذكر أن المرتبة الأولى بالنسبة لصغار حفظة القرآن الكريم عادت للطالب “عبد الرحمان موسى عبد الله” من كينيا، والثانية لـ “عبد الصمد آدم” من غانا، والثالثة كانت من نصيب “أبوراحات” من بنغلاديش، أما الرابعة فافتكها لابن الجزائر “عبد الرحمان جعوي”، والخامسة عبد الرزاق أحمد الصغير القاضي” من ليبيا.
نبارك لجميع الفائزين في #جائزة_الكويت_الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويدة ، وخالص الشكر للقائمين على هذه الجائزة ، لاحظوا جنسيات المشاركين رغم غربتهم في امريكا وغيرها لم يتركوا القرآن نسأل الله لهم الثبات pic.twitter.com/2zvfAh4NxE
— سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) October 19, 2022