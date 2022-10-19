ابن الجزائر يفتك الجائزة الرابعة في مسابقة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن (فيديو)

افتك البرعم محمد عبد الرؤوف جعوي، ابن مدينة جيجل المرتبة الرابعة في مسابقة جائزة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بمشاركة 70 دولة.

ونشرت صفحة المسابقات القرآنية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف صور الحافظ الصغير “10 سنوات”، الذي مثل الجزائر في الدورة الـ 11 للمسابقة.

واحتفى نشطاء جزائريون على الفوز المستحق لعبد الرؤوف الذي فاجأ لجنة التحكيم بمستواه الجيد، بعدما امتحنوه في القرآن كاملا.

وزار الشيخ مشاري راشد العفاسي، المشاركين في المسابقة، والذين توافدوا إلى الكويت من شتى بقاع العالم من أجل تشجيعهم.

كما حضر جزء من فعاليات المسابقة واستمع إلى قراءة بعض الطلاب المتسابقين واطلع على عدد من أعمال الجهات الحكومية والخاصة وجهودها في خدمة القرآن الكريم من خلال معرض الجائزة الذي أقيم هذا العام تحت شعار «تعلم القرآن أينما كنت».

يذكر أن المرتبة الأولى بالنسبة لصغار حفظة القرآن الكريم عادت للطالب “عبد الرحمان موسى عبد الله” من كينيا، والثانية لـ “عبد الصمد آدم” من غانا، والثالثة كانت من نصيب “أبوراحات” من بنغلاديش، أما الرابعة فافتكها لابن الجزائر “عبد الرحمان جعوي”، والخامسة عبد الرزاق أحمد الصغير القاضي” من ليبيا.