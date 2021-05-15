ابن برلماني سابق ضمن عصابة للسرقة بجيجل

سطوا على نصف مليار سنتيم

يمثل، غدا الأحد، أمام محكمة الطاهير بولاية جيجل، ستة متهمين في قضية سرقة طالت منزل أرملة ستينية بولاية جيجل، استولوا خلالها على قرابة نصف مليار سنتيم من العملتين الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى كمية هامة من المجوهرات.

وتتكون العصابة التي تم تفكيكها وتوقيف أفرادها من ستة أشخاص، بينهم ابن برلماني سابق عن ولاية جيجل، كما تضم العصابة قاصرين اثنين في السابعة عشرة والخامسة عشرة من العمر، أحدهما من أقارب الضحية تم استغلاله في معرفة محتويات بيت الضحية وتوقيت مغادرتها للبيت.

وتعود القضية إلى شهر رمضان المنقضي، حين تلقت فرقة الدرك الوطني ببلدية الأمير عبد القادر بولاية جيجل، بلاغا يفيد بتعرض منزل سيدة تعيش بمفردها بمنطقة تاسوست للسرقة خلال مغادرتها له، وتم خلالها الاستيلاء على ما يعادل 500 مليون سنتيم من العملتين الوطنية والأجنبية، إضافة إلى مجوهرات.

واستغرقت التحقيقات ظرفا وجيزا قبل تحديد هوية المشتبه فيهم والقبض عليهم حيث تم توجيههم إلى وكيل الجمهورية، الذي حولهم إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد آخرون من الاستدعاء المباشر للمحاكمة التي تجري نهار اليوم الأحد.