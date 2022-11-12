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رياضة
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ابن رئيس بلد إفريقي سيلعب مع أمريكا في المونديال!

الشروق الرياضي
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ابن رئيس بلد إفريقي سيلعب مع أمريكا في المونديال!
ح.م
تيموثي ويه بِزيّ نادي ليل الفرنسي.

يُشارك ابن رئيس بلد إفريقي مع منتخب الولايات المتّحدة الأمريكية، في منافسة كأس العالم التي تنطلق بِقطر في الـ 20 من نوفمبر الحالي.

ويلعب منتخب أمريكا في المونديال ضمن فوج يضمّ فرق إنجلترا وإيران وبلاد الغال. وبعدها يتأهّل الرّائد والوصيف لِثمن النهائي.

ويتعلّق الأمر هنا بِاللاعب تيموثي ويه، نجل رئيس ليبيريا جورج ويه، الذي سبق له مُمارسة كرة القدم، وأحرز جائزة “الكرة الذهبية- فرانس فوتبال” عام 1995.

وأبصر تيموثي ويه النور بِمدينة نيويورك الأمريكية عام 2000، وقد فضّل اللّعب لِمنتخب “رعاة البقر”، بدلا من ليبيريا (أقصى غرب إفريقيا) الفريق الخاص بِموطن والده جورج ويه، وأيضا فريق فرنسا الذي طلب خدماته.

وبدأ المشواره الدولي للاعب تيموثي ويه مع منتخب أمريكا في مارس 2018، لكن هذا الفريق من منطقة “الكونككاف” لم يحضر وقائع مونديال روسيا بعد 3 أشهر من ذلك، لِأنّه لم يتأهّل. وفي نسخة قطر 2022، استلم المهاجم ويه دعوة الناخب الوطني الأمريكي غريغ برهالتر، لِخوض غمار أكبر تظاهرة للعبة كرة القدم.

وينشط المهاجم تيموثي ويه في نادي ليل الفرنسي منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2024. مُزاملا للدوليَين الجزائريَين المدافع حكيم زدادكة ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس.

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