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أثار ضجة على مواقع التواصل

ابن زين العابدين بن علي يتحول إلى متشرد في الشوارع!

نادية شريف
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ابن زين العابدين بن علي يتحول إلى متشرد في الشوارع!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورا صادمة للشاب “مروان الخريجي” الذي فجّر قنبلة من العيار الثقيل بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي بادعائه بأنه ابنه.

وقال ناشرو الصور بأن ابن الرئيس التونسي السابق في حالة مزرية بعدما أصبح متشردا في شوارع باب سعدون، يعيش بلا مأوى بالقرب من مستشفى الأطفال.

وكان هذا الشاب قد شغل الرأي العام العربي إثر سقوط نظام بن علي، حيث صرح لعديد المحطات الإعلامية بأنه ابنه، وهو ثمرة علاقة غير شرعية بين الرئيس السابق وصحفية مشهورة.

وتحولت قصة مروان آنذاك إلى مادة دسمة تتهافت عليها القنوات، قبل أن ينسى ويتحول مؤخرا إلى متشرد، بحسب الصور المتداولة.

وتأسف الكثيرون للحالة المأساوية التي آل إليها، بينما طالب البعض بضرورة مساعدته واحتوائه.

يذكر أن مروان كان يتكلم عن نسبه قبل سقوط نظام بن علي ولكن لم يجرؤ أحد على الحديث في الموضوع خوفا من العواقب.

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