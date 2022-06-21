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رياضة

ابن عمّ لاعب فرنسا “نصري” ينضمّ إلى شبيبة القبائل

علي بهلولي
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ابن عمّ لاعب فرنسا “نصري” ينضمّ إلى شبيبة القبائل
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قيس نصري (من اليسار) في بيت لاتسيو الإيطالي

انتدبت إدارة نادي شبيبة القبائل لاعبا جزائريا مُغتربا، بِعمر 19 سنة وينشط في منصب متوسط ميدان.

وأمضى الوافد الجديد إلى عش “الكناري” عقدا، مدّته أربعة مواسم.

ويتعلّق الأمر بِاللاعب قيس نصري، الذي كان يرتدي زيّ نادي لاتسيو الإيطالي لِفئة أقلّ من 19 سنة. والمولود بِفرنسا من أسرة جزائرية مهاجرة.

وكان نصري قد انضمّ إلى فريق لاتسيو في صيف 2020، بِعقد يدوم موسمَين.

وتكوّن قيس نصري في مدرسة أولمبيك مرسيليا الفرنسي (يتوسّط الصف الأمامي، الصورة المُدرجة أدناه)، وهو ابن عمّ اللاعب السابق لـ “الديكة” ونادي مانشستر سيتي سمير نصري.

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