اتحادية التعليم العالي تجدّد وقوفها مع مشاريع الوزارة

في ظل مكاسب العصرنة والتحوّل نحو الاقتصاد والتنمية

جدّدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي دعمها للجهود والمساعي الإستراتيجية للقطاع، والتي ترجمتها المكاسب المحققة في الميدان من تبوأ مراتب أولى في تصنيف “التايمز”، وعصرنة قطاع التعليم العالي ورقمنته، بالإضافة للتحوّل الذي شهدته الجامعة كشريك بنّاء في الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وفي السياق، ثمنّت الاتحادية، في بيان لها، التوجّه العملي الذي تبنّته الوزارة، والذي ما فتئ يترسّخ عبر خطوات ثابتة نحو تحقيق ما هو منشود من أهداف، في إطار عصرنة وبعث المؤسسة الجامعية والبحثية كقاطرة للمجتمع ومحرك لتنمية البلاد، إذ تجلى ذلك فيما تشهده الجامعة من ديناميكية حثيثة قائمة بفضل تضافر جهود مكونات الأسرة الجامعية ككل، وعلى رأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خدمة للجامعة الجزائرية ورهاناتها الحالية، وهو ما يعكس -يضيف البيان- نجاعة المسار الذي تتبناه الدولة من أجل أن تلتحق الجامعة بالركب الدولي، وتواكب المستجدات في البحث العلمي والتطوير في عصر الرقمنة واقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن كل تلك المكتسبات والتحولات هي بمثابة دافع يعزز الثقة بشكل أكبر في الطاقات الجامعية والبحثية الجزائرية، وقدرتها الأكيدة في استكمال المسار وخوض رهانات الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن ما حققته الجامعات الجزائرية من ترتيب دولي ضمن تصنيف “التايمز” لعام 2023 واحتلالها المرتبة الأولى في منطقة المغرب العربي والمرتبة الثانية على المستوى الإفريقي، وهو ما يعد -يقول- قفزة نوعية للجامعة الجزائرية وإنجاز جدير بالتقدير، يُترجم بشكل حقيقي نجاعة الرؤية الإستراتيجية لوزير التعليم العالي للارتقاء بمرئية الجامعة الجزائرية وتصنيفها العالمي.

وأضاف نفس المصدر، أن التصنيف هو ثمرة جهود فواعل وإطارات القطاع المنخرطة في المساعي الإستراتيجية المكرسة من قبل الوزارة، للنهوض بجودة التكوين والبحث الذي ينفتح على متطلبات المحيط السوسيو-اقتصادي، مشيدا بإسهامات الأساتذة الباحثين للارتقاء بالإنتاج العلمي والنشر في أرقى المجلات الدولية، بالإضافة إلى دور اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم الجامعي والمعول عليها، من أجل الارتقاء بالمرئية وتعزيز التعاون والتفاعل مع الجامعات العالمية بما يخدم ترتيب الجامعة الجزائرية عالميا.

وعلى صعيد آخر، ثمّنت الاتحادية مخرجات مجلس الوزراء المنعقد منذ أيام، “حيث تلقى ممثلو الأسرة الجامعية، بكل فخر واعتزاز، عبارات الشكر من طرف رئيس الجمهورية وثنائه على المجهودات المبذولة لجعل الجامعة الجزائرية محركا للإشعاع المعرفي والتطور الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني”، مشيدة بعناية رئيس الجمهورية الكبيرة بالقطاع والأسرة الجامعية، والتي تجلّت من خلال التكفل بإرساء تدابير للارتقاء بالجامعة الجزائرية إلى الأفق المنشود وتحقيقها المكانة المرموقة.