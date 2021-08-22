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رياضة

اتحادية الجودو تعيّن مدربا جديدا للمنتخب خلفا لعمار بن يخلف

سليم.ع
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اتحادية الجودو تعيّن مدربا جديدا للمنتخب خلفا لعمار بن يخلف

عيّنت الاتحادية الجزائرية للجيدو، أحمد موسى مدربا للمنتخب الوطني للجودو أكابر، خلفا للمدرب عمار بن يخلف.
وجاء تعيين المدرب الجديد لمنتخب الجودو، عقب الاجتماع الذي عقده، المكتب الفيدرالي للاتحادية، السبت، والذي تقرر خلاله أيضا تعيينات أخرى على مستوى المديرية الفنية.
ويأتي قرار تعيين المدرب الجديد، بعد أسابيع من عودة المنتخب من الألعاب الأولمبية التي جرت بطوكيو، وما أعقبها من تصريحات نارية من المدرب عمار بن يخلف اتجاه رئيس اتحادية الجيدو.
وكان المدرب عمار بن يخلف والمصارع فتحي نورين قد قررا الانسحاب من المنافسة في الأولمبياد، بعد أن وضعت القرعة المصارع الجزائري في مواجهة منافس صهيوني، وهو القرار الذي لاقى إشادة واسعة.

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