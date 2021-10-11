اتحادية النيجر: بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر ..

في تقديمها للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري أمسية الثلاثاء، قالت اتحادية النيجر أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر أمر ممكن..

وجاء في الصفحة الرسمية لإتحادية النيجر لكرة القدم: ” بتضافر جهود الجميع بإمكاننا تحقيق نتيجة أمام المنتخب الجزائري”.

وأضافت : ” بما أننا نؤمن بإمكانياتنا فالخروج من المباراة بنتيجة جيدة يبقى أمرا ممكنا”.

ويراهن مدرب منتخب النيجر جون ميشال كافالي، لإستغلال عدة عوامل في مقدمتنا الظروف المناخية، من أجل كبح “الخضر” في مباراة الثلاثاء، خاصة وأنه كان قد أراح العديد من الأساسيين في الشوط الثاني من المباراة السابقة، تحسبا للقاء الجولة الرابعة.

ويبقى الأمر المحفز لأشبال كفالي هو الأداء المقدم في المرحلة الأولى من المواجهة السابقة، أمام “الخضر”، وهي المرحلة التي قال كفالي أنها ستكون معيار بالنسبة إليه لتحضير المواجهة الثانية أمام المنتخب الجزائري.

ومن جهته الناخب الوطني جمال بلماضي، كان قد صرح في الندوة الصحفية التي تلت المباراة الأولى، أن هدف النيجر يبقى الإطاحة بالخضر في نيامي، وليس التأهل إلى المونديال.